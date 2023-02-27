為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    新竹市政府3/1起實施彈性上下班 民眾洽公不影響

    新竹市3月1日起實施彈性上下班，時間從半小時延長最多1.5小時，但民眾洽公不受影響。 （記者洪美秀攝）

    新竹市3月1日起實施彈性上下班，時間從半小時延長最多1.5小時，但民眾洽公不受影響。 （記者洪美秀攝）

    2023/02/27 11:38

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府人事處表示，從3月1日起，彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時（上午8點至9點、下午5點到6點），星期五及星期六補班日彈性上班時間更擴大為1.5小時（上午7點30分到9時、下午4點30分到6點），希望透過適度分流，紓解竹市上下班車潮，民眾洽公不受影響。

    人事處表示，擴大彈性上下班是在每天上班時數8小時，每週工作總時數40小時的原則進行調整，但新增各處在上午8點到12點、下午1點到5點須有人員在勤的配套措施，讓洽公民眾權益不受影響。

    至於府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整，但府外單位如區公所、戶政事務所、地政事務所、稅務局、環保局、消防局外勤人員及文化局外場館輪班人員，仍維持原有辦公及服務時間，警察局是否實施還要評估。

    這項彈性上下班制也員工本人懷孕、重大傷病、身心障礙，或在上班前、後，須接送或照顧國小學童、學齡前嬰幼兒、重大傷病或身心障礙家庭成員需求者，可檢具證明文件提出申請，經審查通過，可將星期一到星期四的彈性上下班時間比照星期五擴大為1.5小時，也期拋磚引玉，股勵其他企業主跟進實施，也可電洽1999諮詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幸福企業！友達兩年前已實施彈性上班 還有多人申請在家辦公
    2023/02/02 13:49

    幸福企業！友達兩年前已實施彈性上班 還有多人申請在家辦公
    彈性上下班 楊文科：竹縣行之有年
    2023/02/01 09:04

    彈性上下班 楊文科：竹縣行之有年
    竹市府3月起彈性上下班1小時 民眾：洽公也從7點到下午5點嗎
    2023/01/31 16:07

    竹市府3月起彈性上下班1小時 民眾：洽公也從7點到下午5點嗎
    跟進台積電彈性上班 新竹市府3/1起擴大彈性上下班
    2023/01/31 13:08

    跟進台積電彈性上班 新竹市府3/1起擴大彈性上下班
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播