新竹市政府3/1起實施彈性上下班 民眾洽公不影響

新竹市3月1日起實施彈性上下班，時間從半小時延長最多1.5小時，但民眾洽公不受影響。 （記者洪美秀攝）

2023/02/27 11:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府人事處表示，從3月1日起，彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時（上午8點至9點、下午5點到6點），星期五及星期六補班日彈性上班時間更擴大為1.5小時（上午7點30分到9時、下午4點30分到6點），希望透過適度分流，紓解竹市上下班車潮，民眾洽公不受影響。

人事處表示，擴大彈性上下班是在每天上班時數8小時，每週工作總時數40小時的原則進行調整，但新增各處在上午8點到12點、下午1點到5點須有人員在勤的配套措施，讓洽公民眾權益不受影響。

至於府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整，但府外單位如區公所、戶政事務所、地政事務所、稅務局、環保局、消防局外勤人員及文化局外場館輪班人員，仍維持原有辦公及服務時間，警察局是否實施還要評估。

這項彈性上下班制也員工本人懷孕、重大傷病、身心障礙，或在上班前、後，須接送或照顧國小學童、學齡前嬰幼兒、重大傷病或身心障礙家庭成員需求者，可檢具證明文件提出申請，經審查通過，可將星期一到星期四的彈性上下班時間比照星期五擴大為1.5小時，也期拋磚引玉，股勵其他企業主跟進實施，也可電洽1999諮詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法