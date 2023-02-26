癸卯梅竹3天賽事落幕 清大勇奪總錦標

清華大學今年奪下第55屆癸卯梅竹賽精神總錦標。（清大提供）

2023/02/26 23:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與陽明交大年度學生體育、學藝交流盛事「梅竹賽」，經3天賽事，今晚決勝，結果晚間出爐，最後一場賽事是女排正式賽，清大學

在計分的10項比賽中贏得7點，勇奪第55屆癸卯梅竹總錦標。

清交兩校數百名師生今晚湧入陽明交大體育館現場觀賽，包括清華校長高為元、副校長簡禎富、呂平江、學務長詹鴻霖、前校長陳文村及校友總會理事長蔡進步；陽明交大校長林奇宏也親臨觀賽。還有許多海內外師生校友觀看直播，全都因精彩萬分的比賽而激動不已。

今晚首先登場的是男排賽，清華一開賽就勢不可擋，連贏3局，奪下勝利。在場邊觀賽的校長高為元說，男排今晚充分展現出平日訓練的實力及自強不息的運動精神，打出了一流的比賽。接下來的女排延續了男排大勝的氣勢，勢如破竹，一路連拿3局。

這也是高為元第一次參與梅竹賽，他之前就常聽畢業多年的校友提到梅竹賽是他們最難忘的校園回憶，這兩天親臨現場，坐在第一排觀賽，令他非常感動與震撼，「我終於體會到什麼是梅竹精神！」

昨晚在清華大學體育館舉行的女籃及男籃賽都由清華大學取勝，依例清華可剪下籃網紀念。清華大學啦啦隊隊員把高為元高高舉起，剪下籃網，現場歡聲雷動，「清華必勝」的呼聲撼動了整座體育館。

昨天白天的棒球賽也十分精彩，清大投打俱佳，將士用命，以20:10的大比分完勝陽明交大。

今年梅竹賽由陽明交大主辦，計點的正式賽項目共10項，包含桌球、網球、棒球、男排、女排、男籃、女籃、羽球、橋藝、象棋，另外還有8場不計點的表演賽，包括足球、撞球、劍道、射箭、壘球、圍棋、女桌、女網。

清大在正式賽取勝項目包括象棋、網球、棒球、女籃、男籃、男排、女排等7項，陽明交大獲勝的項目為桌球、羽球及橋藝，最終清華以7點勝出陽明交大的3點，將第55屆總錦標獎盃帶回清大。

清華大學今年在第55屆癸卯梅竹賽贏得精神總錦標，在閉幕會場拋下象徵清大的紫色勝利綵帶。（清大提供）

清華大學今年在第55屆癸卯梅竹賽贏得精神總錦標，在閉幕會場拋下象徵清大的紫色勝利綵帶。（清大提供）

清華大學今年奪下第55屆癸卯梅竹賽精神總錦標，其中男籃與女籃都奪積分勝點，球員也把校長高為元高高舉起剪籃網，象徵清華必勝。（清大提供）

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