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    竹市埔頂里發起連署 訴求以「就近入學」做學區劃分原則

    新竹市關新里民連署學區劃分應維持現狀後，埔頂里也有居民發起連署訴求以「就近入學」做學區劃分原則。圖為家長們想讓孩子擠進去就讀的實施總量管制的光武國中。（記者洪美秀攝）

    新竹市關新里民連署學區劃分應維持現狀後，埔頂里也有居民發起連署訴求以「就近入學」做學區劃分原則。圖為家長們想讓孩子擠進去就讀的實施總量管制的光武國中。（記者洪美秀攝）

    2023/02/26 14:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處228當天將舉行學區劃分公聽會，在關新里居民發起學區劃分應維持現狀的連署訴求後，這幾天埔頂里居民也發起連署，訴求應以就近入學為學區劃分原則之一，同時針對共同學區及單一學區也有相關想法，這份連署書也在多個社區大廳擺放，將在公聽會當天交給市府官員參考。

    關新里民讀陳情連署書，訴求為應維持學區劃分現狀，即以居住戶籍的早晚做為總量管制學校分發的原則，不應剝奪已在關新里居住超過10幾年住戶學生的就學權益。包括龍山里及新莊里居民也認為學區劃分應以維持現狀為主。

    不過，埔頂里有不少住戶這兩天也發起連署，並訴求應把埔頂里部分鄰單一學區劃為共同學區，以保障在無法就讀光武國中學校，可選擇較近的建功高中國中部，而不是僅能選擇離住家較遠的新科國中或建華國中。

    埔頂里居民也主張學區劃分應以「就近入學」為原則，並以「單一學區」為優先入學原則，同時把埔頂里部分鄰列入光武與建功的共同學區內，並建議應重新調整光武國中的學區劃分原則。

    至於以設籍早晚做為總量管制學校入學依據，則應以實際居住的自有住宅且設籍應以二等親內為主，即使是租賃住戶，也要實際查訪是否實際居住，且是否符合當地租賃行情，確保不會出現假租賃真借籍疑慮。

    市府教育處表示，學區劃分首場公聽會28日在勞工處辦公大樓舉行，會有直播及線上提問，市府會依據人口、交通、文化環境、行政區域及學校分佈情形為規劃，規劃原則也會顧及學生通學及各校學生容量、均衡各校發展、配合社區發展等做為學區劃分整體考量。

    新竹市關新里民連署學區劃分應維持現狀後，埔頂里也有居民發起連署訴求以「就近入學」做學區劃分原則。（照片取自新竹豆哥Bean Bean臉書）

    新竹市關新里民連署學區劃分應維持現狀後，埔頂里也有居民發起連署訴求以「就近入學」做學區劃分原則。（照片取自新竹豆哥Bean Bean臉書）

    新竹市關新里民連署學區劃分應維持現狀後，埔頂里也有居民發起連署訴求以「就近入學」做學區劃分原則。圖為光武國中今年總量管制的學區劃分情形。（照片取自新竹豆哥Bean Bean臉書）

    新竹市關新里民連署學區劃分應維持現狀後，埔頂里也有居民發起連署訴求以「就近入學」做學區劃分原則。圖為光武國中今年總量管制的學區劃分情形。（照片取自新竹豆哥Bean Bean臉書）

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