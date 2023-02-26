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    竹市4隻搜救犬通過IRO國際評量認證 從高級到初級都有

    新竹市4隻搜救犬全數通過IRO國際檢測評量認證，從高級到初級都有。圖為IRO資深教練裁判村瀨英博與領犬員簡綱禾、搜救犬ICA合影留念。（市府提供）

    新竹市4隻搜救犬全數通過IRO國際檢測評量認證，從高級到初級都有。圖為IRO資深教練裁判村瀨英博與領犬員簡綱禾、搜救犬ICA合影留念。（市府提供）

    2023/02/26 11:40

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局表示，位在金山分隊的4隻搜救犬，本月17日到21日參加高雄市舉辦的IRO（International Rescue Dog Organisation）國際搜救犬組織評量檢測，測驗結果4隻搜救犬都通過IRO國際評量認證；其中Clay及Ica通過高級認證、Henin通過中級認證、Veca也通過初級認證。

    消防局表示，其中Clay及Ica再次通過國際高級認證，而培訓犬Veca也順利取得初級認證，是領犬員與搜救犬彼此合作及努力訓練的成果，過程雖艱辛，但努力都獲回報，也有助竹市特種搜救隊戰力。

    消防局表示，IRO評量項目有「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」兩大項目，搜救犬需在吵雜環境及突發槍爆聲中完成測驗，不得受任何干擾，且須服從領犬員的指令完成人命搜救任務。

    此次領犬員溫智欽、簡綱禾分別帶領Clay及Ica，順利通過RHT-B國際搜救犬高級認證，其中Clay原已通過消防署全國搜救犬高級認證，此次與Ica再一同通過IRO國際搜救犬高級認證；領犬員黃國峰帶領Henin，順利通過第二次RHT-A國際搜救犬中級認證，取得未來報考高級認證的資格；領犬員周彥豪則帶領Veca，順利通過RHT-V國際搜救犬初級認證，由培訓犬晉級為初級。

    4隻搜救犬都是拉不拉多犬種，且都順利通過不同級別的國際IRO評量檢測，希望培訓後能投入災害搜救工作，展現救災能力。

    新竹市4隻搜救犬全數通過IRO國際檢測評量認證，從高級到初級都有。圖為領犬員溫智欽與本次通過檢測的高級搜救犬Clay。（市府提供）

    新竹市4隻搜救犬全數通過IRO國際檢測評量認證，從高級到初級都有。圖為領犬員溫智欽與本次通過檢測的高級搜救犬Clay。（市府提供）

    領犬員黃國峰與本次通過第二次檢測的中級搜救犬Henin。（市府提供）

    領犬員黃國峰與本次通過第二次檢測的中級搜救犬Henin。（市府提供）

    領犬員周彥豪與本次通過檢測的初級搜救犬Veca。（市府提供）

    領犬員周彥豪與本次通過檢測的初級搜救犬Veca。（市府提供）

    新竹市搜救犬接受評量檢測情形。（市府提供）

    新竹市搜救犬接受評量檢測情形。（市府提供）

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