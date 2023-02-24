清華、陽明交大癸卯梅竹賽 今起3天10+8項賽事

清華大學與陽明交通大學兩校的癸卯梅竹賽今天由校長林奇宏（右）與高為元（左）齊開鑼、並展開連續3天的運動賽事，邀大學生一起熱血飆青春。（記者洪美秀攝）

2023/02/24 15:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與陽明交通大學兩校學生間的熱血的運動賽事癸卯梅竹賽今天下午登場，將展開一連3天的賽事，今年是第55屆梅竹賽，將展開10項正式賽及8項表演賽，是新竹地區年輕大學生最熱血的運動賽事。

陽明交大表示，因第51屆到53屆梅竹賽因故改為友誼賽或停辦，去年第54屆壬寅梅竹賽是第50屆後首度完整舉行，今年癸卯梅竹賽又順利舉辦，都激起兩校選手的熱血，不管是選手或是觀眾、火力班，都熱情參與。

陽明交大校長林奇宏說，今年梅竹賽以「蛻變」為主，除增加賽事也擴大行銷宣傳影響力，包括與新竹居民及地方職籃球隊「新竹街口攻城獅」交流，更鼓勵兩校學生從過程中學習勝利與失敗，從競爭中學習友誼的建立。

清大校長高為元是首次參與梅竹賽活動，他說，梅竹賽代表兩校的友誼及建設性的競爭。運動就像人生，個人的追求有淚水、有汗水、有價值。而「運動員精神」是什麼？在奧林匹克運動員宣誓裡提到努力的喜悅、良好榜樣、責任和尊重，且全文沒提到贏輸這兩字，提醒學生不管比賽結果如何，真正的運動員都可以抬頭挺胸地走下場。

癸卯梅竹籌備委員會表示，今年正式賽有10項，包括桌球、羽球、橋藝、象棋、網球、棒球、女籃、男籃、男排、女排，該項獲勝之學校可獲得總錦標積分1分。

不記入積分的表演賽有8項，包括足球、撞球、女桌、劍道、圍棋、女網、射箭、壘球，全數賽事結束後由總錦標積分最高的學校奪得該年度梅竹賽總錦標。

梅竹籌備委員會表示，今年包括 P. LEAGUE+ 職業籃球隊「新竹街口攻城獅」也以一系列活動支持大專體育，有各種暫助支持活動，更有抽獎活動，邀兩校學生同來參與，並為自己的選手加油應援。可洽官網。

清華大學與陽明交通大學兩校的癸卯梅竹賽今天開幕、學生組成的火力班加油隊也將為選手熱血加油。（記者洪美秀攝）

清華大學與陽明交通大學兩校的癸卯梅竹賽今天開幕，兩校學生都將為選手熱血加油。（記者洪美秀攝）

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