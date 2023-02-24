惡「狼君」撂人逼前女友簽本票 害她遭性侵還差點被賣去泰國

新竹地院最近依共同強制買賣人口、強制性交等罪論處8名男子有期徒刑7年6月到3年4月不等，其中A女的前任惡「狼君」被依恐嚇取財罪判處有期徒刑8個月。（資料照）

2023/02/24 17:18

首次上稿 16:53

更新時間 17:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名年約20歲、涉世未深的A女情竇初開卻碰上「狼君」！對方以她交往期間跟他有1萬4000元債務為由，找朋友「庚」出面逼她簽立50萬元的本票1張，沒想到庚隨後把前述本票轉交丁男討債，以致近6天被包含丁男在內，以毋男為首的5名男子私刑拘禁，計劃用新台幣40萬元代價把她賣去泰國牟利，期間還遭2男性侵。新竹地院最近依共同強制買賣人口、強制性交等罪論處8名男子有期徒刑7年6月到3年4月不等，其中A女的前任惡「狼君」被依恐嚇取財罪判處有期徒刑8個月。

判決書指出，己跟A女原是男女朋友，分手後對A女索討交往期間花費和債務共1萬4000多元未果，就委託庚出面討債。

去年8月3日晚上7點多，己男約A女約到新竹市某蛋糕飲料店由庚出面恐嚇A女逼簽50萬元面額的本票1張，A女因心生畏懼只好照辦。己男收了前述本票因A女未如期清償，便由庚男把本票轉丁男，委託丁向A女討債。

判決書指出，庚、丁、乙、甲、辛5男為了牟錢，起意把A女轉賣給別人，先由丁在同年8月5日凌晨快5點，用庚的名義租車，9日晚上7點載乙去A女工作處，由庚脅迫A女上車，丁跟乙就把A女載到某公司跟甲會合。當晚乙、甲等男又逼A女簽立另外3張面額一樣50萬元的本票給丁。

後來丁男等人就輪流從去年8月9日晚上7點到同年8月15日中午12時15分左右，在甲、辛、以及丁男住處拘禁A女，A女手機不僅被搶走，出入也都由丁開車載送、監控。

前述期間，丁不滿A女不配合說出健保卡放置位置、不回答問題等，另跟辛、乙把A女押到香山某土地公廟要A女懺悔，並由辛持電擊棒電擊A女手臂、乙持空氣槍射擊A女腿部並用寶特瓶敲打A女頭部。

判決書指出，A女被拘禁期間，丁男透過友人丙聯繫戊以買賣交易A女，戊男遂向境外的買方呂明翰、黃堃宥聯繫，雙方準備以40萬的價格把A女賣去泰國，其中丙與戊男可分得20萬，丁男可分20萬元。因此，丙男依呂明翰、黃堃宥指示先後載A女去旅行社做人別確認、申辦護照等，並逼A女跟買方視訊。丁還只是乙、庚另外租車載A女去接種COVID-19疫苗和補辦小黃卡。

判決書指出，甲、辛各自在自己住處拘禁A女期間，都曾性侵害她。而丁男駕駛租來的自小客車搭載乙、辛騎車跟隨時，在15日凌晨3點於新竹市光復路1段跟慈雲路口，因故跟某營業大貨車發生行車糾紛，乙便持空氣槍朝貨車司機的車窗射擊鋼珠彈，丁、辛則各自開車或騎車在後追趕，辛還持棍棒敲擊該車左、右照後鏡，經司機報案後，警方對丁、乙展開拘提才意外救了A女。

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