為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    惡「狼君」撂人逼前女友簽本票 害她遭性侵還差點被賣去泰國

    新竹地院最近依共同強制買賣人口、強制性交等罪論處8名男子有期徒刑7年6月到3年4月不等，其中A女的前任惡「狼君」被依恐嚇取財罪判處有期徒刑8個月。（資料照）

    新竹地院最近依共同強制買賣人口、強制性交等罪論處8名男子有期徒刑7年6月到3年4月不等，其中A女的前任惡「狼君」被依恐嚇取財罪判處有期徒刑8個月。（資料照）

    2023/02/24 17:18

    首次上稿 16:53
    更新時間 17:18

    〔記者黃美珠／新竹報導〕1名年約20歲、涉世未深的A女情竇初開卻碰上「狼君」！對方以她交往期間跟他有1萬4000元債務為由，找朋友「庚」出面逼她簽立50萬元的本票1張，沒想到庚隨後把前述本票轉交丁男討債，以致近6天被包含丁男在內，以毋男為首的5名男子私刑拘禁，計劃用新台幣40萬元代價把她賣去泰國牟利，期間還遭2男性侵。新竹地院最近依共同強制買賣人口、強制性交等罪論處8名男子有期徒刑7年6月到3年4月不等，其中A女的前任惡「狼君」被依恐嚇取財罪判處有期徒刑8個月。

    判決書指出，己跟A女原是男女朋友，分手後對A女索討交往期間花費和債務共1萬4000多元未果，就委託庚出面討債。

    去年8月3日晚上7點多，己男約A女約到新竹市某蛋糕飲料店由庚出面恐嚇A女逼簽50萬元面額的本票1張，A女因心生畏懼只好照辦。己男收了前述本票因A女未如期清償，便由庚男把本票轉丁男，委託丁向A女討債。

    判決書指出，庚、丁、乙、甲、辛5男為了牟錢，起意把A女轉賣給別人，先由丁在同年8月5日凌晨快5點，用庚的名義租車，9日晚上7點載乙去A女工作處，由庚脅迫A女上車，丁跟乙就把A女載到某公司跟甲會合。當晚乙、甲等男又逼A女簽立另外3張面額一樣50萬元的本票給丁。

    後來丁男等人就輪流從去年8月9日晚上7點到同年8月15日中午12時15分左右，在甲、辛、以及丁男住處拘禁A女，A女手機不僅被搶走，出入也都由丁開車載送、監控。

    前述期間，丁不滿A女不配合說出健保卡放置位置、不回答問題等，另跟辛、乙把A女押到香山某土地公廟要A女懺悔，並由辛持電擊棒電擊A女手臂、乙持空氣槍射擊A女腿部並用寶特瓶敲打A女頭部。

    判決書指出，A女被拘禁期間，丁男透過友人丙聯繫戊以買賣交易A女，戊男遂向境外的買方呂明翰、黃堃宥聯繫，雙方準備以40萬的價格把A女賣去泰國，其中丙與戊男可分得20萬，丁男可分20萬元。因此，丙男依呂明翰、黃堃宥指示先後載A女去旅行社做人別確認、申辦護照等，並逼A女跟買方視訊。丁還只是乙、庚另外租車載A女去接種COVID-19疫苗和補辦小黃卡。

    判決書指出，甲、辛各自在自己住處拘禁A女期間，都曾性侵害她。而丁男駕駛租來的自小客車搭載乙、辛騎車跟隨時，在15日凌晨3點於新竹市光復路1段跟慈雲路口，因故跟某營業大貨車發生行車糾紛，乙便持空氣槍朝貨車司機的車窗射擊鋼珠彈，丁、辛則各自開車或騎車在後追趕，辛還持棍棒敲擊該車左、右照後鏡，經司機報案後，警方對丁、乙展開拘提才意外救了A女。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誆女病患「有毒品反應」可幫隱瞞 男護理師逼口交還「口爆」
    2023/02/20 17:43

    誆女病患「有毒品反應」可幫隱瞞 男護理師逼口交還「口爆」
    淋浴間遭強行含雞 被害人：東西在對方嘴裡不敢反抗
    2023/02/16 15:20

    淋浴間遭強行含雞 被害人：東西在對方嘴裡不敢反抗

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    失戀女呼喊80多次「不要」 性侵狼瞎掰：身體沒有反抗
    2023/02/14 11:35

    失戀女呼喊80多次「不要」 性侵狼瞎掰：身體沒有反抗
    摩鐵大亨遭離職女員工索「墮胎費」 結局大逆轉
    2023/02/06 20:27

    摩鐵大亨遭離職女員工索「墮胎費」 結局大逆轉
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播