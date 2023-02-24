為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    警溯本追源半年 追出詐欺集團第3層洗錢帳戶

    第一分局警方陸續逮捕洗錢共犯。（記者蔡彰盛翻攝）

    第一分局警方陸續逮捕洗錢共犯。（記者蔡彰盛翻攝）

    2023/02/24 14:34

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第一分局根據資料，溯本追查異常帳戶，經過半年的努力，順利追查到詐欺集團的第3層洗錢帳戶，發現歹徒將被害人所匯款項經層層轉匯後，以贓款購買虛擬貨幣洗錢獲利，全案經新竹地檢署指揮偵辦，已陸續逮捕8人到案，全案深入擴大偵辦當中。

    新竹市警察局第一分局偵查隊長徐念陽指出，半年前經銀行通報，調閱相關資料比對165反詐騙平台，發現某異常帳戶係假投資詐騙案件的第3層洗錢帳戶，立即成立專案小組，調閱相關金流資料及監視器畫面，發現嫌疑人邱男等3人，為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團，利用遭詐騙被害人報案後，通報警示帳戶僅至第2層帳戶的漏洞，再以自身帳戶作為詐欺集團之第3層洗錢帳戶（水房工作），將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由上開3嫌各自提出，並將該贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利。

    案經第一分局報請新竹地方檢察署檢察官洪期榮指揮偵辦，並協請銀行行員協助對3名嫌犯名下涉案帳戶示警，日前先將3嫌拘提到案，並查扣不法所得63萬餘元，以及工作手機6支等證物，經持續擴大追查，調閱、分析上開共犯電磁及涉案交易明細紀錄，再透過165警政系統比對被害人遭詐騙款項，鎖定詐欺集團同案犯罪嫌疑人5人涉有重嫌，分別陸續拘提到案，全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    掃蕩詐欺洗錢集團 調查局同步偵辦41案、搜47處查獲不法所得35億
    2023/02/23 15:21

    掃蕩詐欺洗錢集團 調查局同步偵辦41案、搜47處查獲不法所得35億
    首見虛擬貨幣實體交易所攬客 吸金達2億元
    2023/02/21 14:57

    首見虛擬貨幣實體交易所攬客 吸金達2億元

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    修法打擊詐欺洗錢 犯罪所得逾億加重處罰
    2023/02/02 05:30

    修法打擊詐欺洗錢 犯罪所得逾億加重處罰
    假投資詐團以美女、帥哥照搭訕 3個月詐逾50人騙得4000萬元
    2022/12/21 15:35

    假投資詐團以美女、帥哥照搭訕 3個月詐逾50人騙得4000萬元
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播