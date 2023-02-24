警溯本追源半年 追出詐欺集團第3層洗錢帳戶

第一分局警方陸續逮捕洗錢共犯。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/02/24 14:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第一分局根據資料，溯本追查異常帳戶，經過半年的努力，順利追查到詐欺集團的第3層洗錢帳戶，發現歹徒將被害人所匯款項經層層轉匯後，以贓款購買虛擬貨幣洗錢獲利，全案經新竹地檢署指揮偵辦，已陸續逮捕8人到案，全案深入擴大偵辦當中。

新竹市警察局第一分局偵查隊長徐念陽指出，半年前經銀行通報，調閱相關資料比對165反詐騙平台，發現某異常帳戶係假投資詐騙案件的第3層洗錢帳戶，立即成立專案小組，調閱相關金流資料及監視器畫面，發現嫌疑人邱男等3人，為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團，利用遭詐騙被害人報案後，通報警示帳戶僅至第2層帳戶的漏洞，再以自身帳戶作為詐欺集團之第3層洗錢帳戶（水房工作），將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由上開3嫌各自提出，並將該贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利。

案經第一分局報請新竹地方檢察署檢察官洪期榮指揮偵辦，並協請銀行行員協助對3名嫌犯名下涉案帳戶示警，日前先將3嫌拘提到案，並查扣不法所得63萬餘元，以及工作手機6支等證物，經持續擴大追查，調閱、分析上開共犯電磁及涉案交易明細紀錄，再透過165警政系統比對被害人遭詐騙款項，鎖定詐欺集團同案犯罪嫌疑人5人涉有重嫌，分別陸續拘提到案，全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

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