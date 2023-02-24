竹市學區劃分公聽會228召開 「關新里」500人連署盼維持現狀

新竹市府教育處舉辦的學區劃分公聽會將在228召開，有全國最有錢之稱「關新里」里民超過500人自發連署表達應維持學區現狀立場。（記者洪美秀翻攝）

2023/02/24 16:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處訂228當天舉行全市學區劃分公廳會，要聽取家長、居民對學區劃分的意見，據悉包括袋鼠媽媽等社區代表將表達應以就近入學做為學區劃分依據，有全國最富之里之稱的「關新里」居民及社區媽媽近期也在各社區發起陳情連署書，希望維持學區現狀立場，且已收到數百份連署簽名，連署書表達學區應維持現狀的訴求也曝光。

這份連署書已在關新里超過15個大型社區大廳擺放，並已吸引數百名家長及住戶簽名連署，將在於228當天交給市府教育處官員。

連署書內容以捍衛關新里國中小學區就讀權益，不被調整分割，並以保留維持光武、新科共同學區範圍為陳情連署訴求，內容包括有里民認為應尊重原已在學區內的居民就學權利，不該因後來新建的建案因距離較近，而影響或排擠到原先已設籍在學區內的住戶學生就學權益。

同時應以遷入戶籍的時間早晚依據排列入學順序，也有人認為應維持現有關新里的學區劃分為主。不能因後續二期三期的規劃不完整，就以建案的距離做為學區依據，剝奪原先已居住在關新里10多年的住戶學生就學權益。

這份陳情連署書這幾天已放在關新里的各大社區公共空間，有很多住戶響應簽名，據了解，連署人數已超過200人，預計會超過500多人參與連署。

據了解，關新里目前里民人數超過6000人，且大多10幾年前就住在關新里，孩子也從幼兒園、國小成長到要進入國中階段，對市府在此時要進行學區重新劃分的動作很不滿，認為已相對剝奪住在關新里住戶的學生就學權益，才會發起這次的連署表達里民心聲，呼籲市府重視在地居民的聲音，也會捍衛孩子的就學權益。

新竹市府教育處舉辦的學區劃分公聽會將在228召開。圖為總量管制學校之一的關埔國小。（記者洪美秀攝）

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