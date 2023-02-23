王必勝、莊人祥訪新竹市府 中央地方合推「疫苗+1，解封安心」防疫政策

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（左二）和疾管署長莊人祥（左一）今天拜會新竹市長高虹安（右二）和新竹市衛生局副局長林素芬（右一）。（記者洪美秀攝）

2023/02/23 13:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝與新任疾管署長莊人祥今天到新竹市拜會市長高虹安，宣導中央將從3月6日起，將大力宣導「疫苗+1、解封安心」政策，呼籲國人今年都能再加打一劑武漢肺炎疫苗，更歡迎各縣市提出增加疫苗打氣的優惠活動，這樣國人就能安心解封、平安過正常生活。

王必勝也提到，雖然武漢肺炎疫情有下降趨勢且有流感化趨勢，但每天仍有不少因重症而過世的個案，其中若是高齡、重病及未打足疫苗者等高風險族群轉重症的情形也會增加，因此呼籲國人打疫苗還是可提高保護力。

此外，王必勝也說，中央今天也會開始宣導從3月6日起，呼籲國人今年至少加打一劑疫苗，就可安心解封，恢復正常生活，也期待新竹市高科技城，能響應這項政策。

高虹安也說，新竹市府也會大力宣導疫苗「打氣」，之前也提出送醬油及超商禮券的活動，大家反應都不錯，如今也推出疫苗打好，就可安心出遊的打疫苗送旅行組合包的活動，鼓勵民眾疫苗打好，就能安心出遊。

高虹安說，市府也會好好研擬中央這項「2023疫苗+1，解封安心」政策，會再提出打疫苗加碼送好禮的優惠活動，只要疫苗打好，做好個人防疫措施，就能恢復正常生活，同時讓台灣的經濟、觀光和各產業能恢復正常生活及運作。

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天拜會新竹市長高虹安，中央地方合力推行「2023年疫苗+1，解封安心」防疫政策。（記者洪美秀攝）

新竹市衛生局也推出打疫苗送旅行組合包的催打活動，鼓勵國人打好疫苗就能安心出遊。（記者洪美秀攝）

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