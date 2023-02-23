清華大學首屆醫學生前進偏鄉、社區 見習公費醫日常

清華大學首屆醫學生近期前往偏鄉及社區，見習公費醫日常，也了解偏鄉和社區的醫療需求。（圖由清大提供）

2023/02/23 11:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學學士後醫學系去年首招第一屆公費生，並以台北榮總新竹分院為教學合作醫院，近期前往社區與偏鄉見習公費醫的日常，包括到社區失智老人中心、日照中心、榮民之家服務，更到五峰、寶山等偏鄉見習居家醫療，為未來公費服務之路做準備。

北榮新竹分院教研中心主任王瑛玫將學生分為4組，分別見習偏鄉醫院急重症醫療、內科醫療、慢性與精神醫療、安寧與長期照顧、社區與居家醫療、山地醫療，透過見習，讓公費醫學生提早思考如何將所學專業應用在社區及偏鄉醫療場域。

北榮新竹分院也有近30位醫師、個管師、專科護理師、護理長等投入教學，並由內科部主任洪振瀛、外科部主任洪嘉辰、家醫科主任張震慶、精神科主任林明燈負責各科課程。

學生到竹東鎮中山社區樂智學堂，學習如何幫失智老人量血壓、陪做暖身操，並關懷訪談個案家屬，甚至有學生與長輩交換line保持聯繫。

此外，也到新竹縣五峰鄉探訪接受居家安寧療護的泰雅族老爺爺。老爺爺看到這麼多學生來看他，竟感動哭了，這群學生的到來，也讓老人家感動，更讓家裏熱鬧起來。

有學生分享在新竹榮民之家的「榮心室」，提供病患臨終照護的所在，佈置得很溫馨，幫助病患好好地走完人生最後一哩路，同時也照顧到家屬的心情，這已幫助他未來面對死亡時不會那麼恐懼。

清大表示，透過社區與偏鄉醫療實務課程能幫助學生往後的學習更聚焦，也能了解未來當醫生的使命，是很重要的見習課程。

清華大學首屆醫學生近期前往偏鄉及社區，見習公費醫日常，也了解偏鄉和社區的醫療需求。（圖由清大提供）

清華大學首屆醫學生近期前往偏鄉及社區，見習公費醫日常，也了解偏鄉和社區的醫療需求。（圖由清大提供）

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