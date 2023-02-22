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    清大與陽明交大梅竹賽週五登場 19項賽事點燃年輕熱血

    圖為去年梅竹賽畫面。（資料照）

    圖為去年梅竹賽畫面。（資料照）

    2023/02/22 12:12

    〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與陽明交通大學最熱血的癸卯梅竹賽今年將如期在週五下午登場，連續3天的賽事，有11項正式賽及8項表演賽事，開幕當天除有兩校火力班及啦啦隊精采表演，還有iPad、藍牙耳機、喇叭大獎可抽，邀兩校師生一起來感受熱血的梅竹賽事。

    今年癸卯梅竹賽由陽明交大主辦，本週五、24日當天下午1點在陽明交大田徑場舉行開幕式，比賽時間從2月24日到2月26日，包括兩校賽事選手及啦啦隊和火力班都會參與，開幕式會由兩校校長高為元及林奇宏合力敲鑼開賽，若下雨，雨備場地改在陽明交大中正堂舉行。

    今年梅竹賽也舉辦抽獎活動，有iPad、藍牙耳機、喇叭等豪華大禮，此外，學生期待的梅竹主題曲「從不後退」也已上線，伴隨悠揚吉他聲及輕快的旋律，與熱血的歌詞相互交織，梅竹賽宣傳曲網址

    今年梅竹賽有11項正式賽，包括傳統桌球、羽球、橋藝、象棋、網球、棒球、女籃、男籃、橋藝、男排與女排。表演賽事有8項，包括足球、撞球、女桌、劍道、射箭、壘球、圍棋、女網。

    癸卯梅竹賽籌備會今年也準備各種宣傳及紀念品，邀請兩校學生及選手珍藏，更歡迎學生們來感受最精采熱血的梅竹賽事。

    清華大學與陽明交通大學兩校精采癸卯梅竹賽本週五登場、共舉辦11項正式賽、8項表演賽，預計將點燃年輕熱血。（癸卯梅竹賽籌委員提供）

    清華大學與陽明交通大學兩校精采癸卯梅竹賽本週五登場、共舉辦11項正式賽、8項表演賽，預計將點燃年輕熱血。（癸卯梅竹賽籌委員提供）

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