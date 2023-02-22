新竹市爸媽福音 4月起2處增設夜間及假日臨托服務

新竹市社會處今天宣布，4月起婦女館及南勢社福館增設夜間及假日臨托服務。（記者洪美秀攝）

2023/02/22 11:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府從108年開辦定點臨托服務，在婦女館及南勢社會福利館兩處設置定點臨托服務，如今再加碼，市府社會處表示，今年4月起在婦女館增設夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月到6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務，有需求且符合資格市民可利用。

社會處表示，打造友善生養環境，竹市提供定點臨托以平日週一到週五的白天時段，為擴大提供育齡階段父母達到減壓的照顧服務，預計4月在婦女館開辦平日最晚可到8點以及例假日的臨托服務，透過延長服務時間的方式，滿足父母的托育需求，提供安心、安養的幸福城市。

社會處表示，在養育孩子過程中，照顧者常面臨工作、侍親及育兒等蠟燭多頭燒的狀況，有時侯剛好需要處理事情時，還得擔心孩子能請誰協助照顧，定點臨時托育服務提供照顧者的好幫手，也提供家長暫時喘息服務，因此除原有的居家保母及托嬰中心可提供臨托服務，市府在婦女館及南勢社會福利館也設置定點臨托，讓家長在需要喘息時有安心的托付地點，並依需求預約，享受安心托兒服務。

社會處表示，目前定點臨托的托育時間為每週一至週五上午9點到下午5點每次至少2小時，每小時收費200元，每時段最多收托4名兒童，有臨時托育需求的家長，可在托育日的前3個工作日電話預約，東區定點臨托：婦女館-衛生社福大樓8樓，電話：03-5253282，北區定點臨托南勢社會福利館3樓，電話：03-5232033，或電洽社會處婦女兒童少年福利科：03-5352106。

新竹市社會處今天宣布，4月起婦女館及南勢社福館增設夜間及假日臨托服務。（市府提供）

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