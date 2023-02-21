第三屆「打開新竹」以打開新竹城市的花與樹為主題 響應環境變遷

第三屆「打開新竹」活動以打開新竹城市的花與樹為主題，包括發起人鄭宏輝（右）與新竹市長高虹安（右二）都支持響應政府淨零排碳政策，希望打開新竹行銷新竹。（記者洪美秀攝）

2023/02/21 15:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年舉辦第三屆的2023「打開新竹」活動，今天舉行籌備會，活動創辦人、前新竹市議員鄭宏輝和新竹市長高虹安都參與，鄭宏輝說，很感謝高虹安支持這項活動，今年以打開新竹城市的花與樹為主，剛好響應環境變遷主題，首場活動是4月22日的送原生樹苗，希望為新竹種下樹與花，打造友善的新竹市。

除鄭宏輝及高虹安參與籌備會，包括共同創辦人林冠文、中興大學循環經濟研究學院長王升陽、林務局新竹林管處副處長劉忠憲、金山面文史工作室創辦人暨新竹市金山面文化協會理事長吳慶杰等參與討論，高虹安盼透過公私協力推動行銷新竹這座人文薈萃的科技城，並藉由「打開新竹」舉辦論壇、城市導覽等活動，讓新竹躍上國際舞台。

鄭宏輝說，打開新竹活動今年是第3年，2021、2022已打開新竹很多不為人知的秘境，這是個國際的活動，來自英國倫敦，更是亞洲第5個Open house的城市，不但讓世界看見台灣，也讓世界看見新竹，成功行銷新竹市，未來仍會持續舉辦。

鄭宏輝說，今年的主題是打開新竹城市的花與樹，今年因ESG議題，不管是溫室氣體、氣候變遷的因應，包括企業及政府部門都要努力，因此會在世界地球日舉辦贈送原生種樹苗活動，也要打開新竹很多的祕境花與樹的故事。

高虹安也說，這個open house新竹的活動她從2021年就開始關注，像已打開新竹67個不同的秘境景點，而且每次上網都秒殺，已成功行銷新竹，得知第三屆即將舉辦，且主題與永續經營、淨零碳排相關，站在市府角色，也會努力協助企業，進行碳教育，當然也希望透過打開新竹花與樹的景點，一起成功行銷新竹。

第三屆「打開新竹」活動以打開新竹城市的花與樹為主題，包括發起人鄭宏輝（右三）與新竹市長高虹安（左三）都支持響應政府淨零排碳政策，希望打開新竹行銷新竹。（記者洪美秀攝）

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