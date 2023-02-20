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    首頁　>　新竹市

    國三香山路段北上車道7車連環撞 釀1死3傷

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，造成多人受傷，其中1名傷者送醫不治。（民眾提供）

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，造成多人受傷，其中1名傷者送醫不治。（民眾提供）

    2023/02/20 22:54

    首次上稿：12:34
    更新時間：22:54

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕國道3號北上111公里竹南路段今早10點多發生一起7車連環撞事故，現場一片混亂，其中一輛白色休旅車後座乘客傷勢嚴重，送醫不治，目前北上車道西濱至香山路段因這起事故封閉中，這起車禍總計造成1死3傷。

    國道警方指出，包括轎車、休旅車共4輛與1輛半聯結車、1輛大貨車與1輛拖板車捲入事故。其中1輛休旅車車身被嚴重擠壓，受損嚴重；拖板車車頭撞斷與車身分離，小貨車被撞到翻覆遭拖板車壓過；另有一輛大貨車衝到邊坡，受損不輕。

    國道警方初步調查，傷勢較重的54歲呂姓男子為休旅車後座乘客，因車禍造成左腳變形，後背擦挫傷、鼻頭撕裂傷，上唇擦傷、左前胸瘀青雙膝擦傷不幸身亡；另有2名乘客與1名駕駛送醫治療，其中1名婦人因車禍導致身上多處受傷，驚嚇過度忘記事發經過。

    國道警方調查，經偵訊後肇事原因疑為衝向邊坡的大貨車駕駛因吃了感冒藥恍神，先撞上當時同樣行駛於外側車道的拖板車，之後彈向中線撞上後座乘客死亡的白色休旅車，白色休旅車因此撞上前方馬自達轎車，馬自達轎車前方車輛也被追撞；之後肇禍大貨車又撞到行駛於內側的轎車。

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，1人送醫急救不治。（民眾提供）

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，1人送醫急救不治。（民眾提供）

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，其中一輛車子後座乘客送醫不治。（民眾提供）

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，其中一輛車子後座乘客送醫不治。（民眾提供）

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，當地嚴重回堵。（民眾提供）

    國道3號竹南路段今早7車連環撞，當地嚴重回堵。（民眾提供）

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