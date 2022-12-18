新竹市立棒球場還會積水？ 市府嚴正澄清

市府指出新竹市立棒球場改善優化已完成。（市府提供）

2022/12/18 19:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立棒球場改善優化已完成，相關進度持續於「棒球場改善專區」對外說明，但有心人士搬弄事實，刻意於媒體造謠生事，除製造錯誤輿論，更罔顧包括中職球員工會、中華職棒大聯盟等在內的改善小組對改善優化工作的投入，新竹市政府今嚴正澄清。

有名嘴指出，專家進行場勘後，才發現新竹市棒球場從7月到現在沒有做任何事，紅土區到現在還會積水。

市府表示，歷經4個月、累計召開20次改善小組會議，新竹市立棒球場針對球員工會回饋27項建議均改善完成，如紅土、草皮、打擊視覺區、牛棚、界外區等，更完成多項優化作業，如觀眾席視角、加裝固定式轉播平台、調整室內休息室空間配置、投手與內野守備視覺等，相關進度持續於市府官網「棒球場改善專區」清楚說明。

此外，近日陸續邀中華職棒球員工會、中華職棒大聯盟實地會勘並確認成果，美國職棒大聯盟專業場務專家本週也進行場勘，確認改善及優化項目皆到位、肯定改善小組的努力，並就細部項目微調提供專業建議，看好球場未來發展潛力。

市府說明，因棒球場積極進行改善作業，市府8月即回覆悍創公司，待改善完成後進行場勘較為適宜，此前已多次說明；日前美國職棒大聯盟會勘時，改善小組利用草皮澆灌系統模擬遇雨情形，現場進行排水測試，並作監測評估。

為迎接明年職棒賽季，改善小組將針對專家提出細部項目微調持續優化，期盼提供更完善的場地使用品質，也呼籲有心人士勿利用媒體隔空誣指，看圖編造故事，此類行為不僅無益於棒球場改善優化，更企圖誤導事實，應適可而止。

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