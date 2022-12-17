竹市正副議長選舉 藍營內雜音多、綠軍確定團進團出不急掀底牌

第11屆新竹市議會議員將在25日宣誓就職並進行正副議長選舉，民進黨8席議員的黨團將是正副議長選舉關鍵第二力量，但民進黨團的支持動向目前還不急掀底牌。（資料照，記者洪美秀攝）

2022/12/17 16:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕第11屆34名新竹市議員25日宣誓就職，當天也將舉行議會正、副議長選舉，目前得知國民黨團可能推派現任議長許修睿爭取連任，副議長部分雖現任副議長余邦彥有意爭取連任，但未獲國民黨團支持。而議會第二大黨民進黨團有8席議員，確定會團進團出，但是否自推人選或與其他政黨、無黨合作，黨團認為現階段仍有眾多不確定性，不會急著掀底牌。

民進黨新竹市黨部主委、也是市議員的陳建名說，現行市議會議長、副議長人選是由議員以記名投票互選之，其實並無提名問題。此次九合一大選結果，民進黨8席提名人選都順利當選，是第11屆市議會第二大黨團，在即將到來的議長、副議長選舉中， 支持動向也受矚目。

陳建名強調，第11屆議長、副議長選舉，將貫徹民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，並回應社會輿論，應摒除「黑、金、槍、毒」人選。在此原則下，8席議員必會「團進團出」，當然在本屆議會各政黨皆不過半情況下，民進黨不排除與各黨派議員合作的機會，但不急著掀底牌，將採合縱連橫發揮席次最大效益，尋求未來監督市政的最大力量。

第11屆新竹市長選舉結果由民眾黨的高虹安當選，但民眾黨在市議員選舉僅獲2席，確定是朝小野大的施政局面，選前「藍白合」及「棄保」操作的發效，已撕裂藍營內部的團結與和諧，此次議會正副龍頭的選舉，藍營內部更是內鬨加劇與炸鍋，不僅對現任議長許修睿及副議長余邦彥在市長選舉陣前倒戈的情形多有不滿，更導致議會黨團成員對兩人要爭取議會正副龍頭連任的假投票未有共識且不歡而散。

國民黨人士認為議長許修睿在黨團成員「假投票」中僅獲8票，有6票未投票，將導致許修睿勢必向其他政黨及無黨籍議員尋求支持，而身兼國民黨市黨部主委的許修睿恐怕得多花心力修補及安撫黨內同志的裂痕與不滿。

至於副議長選舉，由於現任副議長余邦彥未獲國民黨團支持，但已表態爭取連任的他，同樣需在最後一週尋求國民黨及無黨籍市議員的支持。不過，有國民黨人士分析，即使藍營內部有很多雜音與不滿，但在其他政黨或黨內還未有副議長人選浮出檯面，只要余邦彥能多安撫黨內同志情緒及不滿，國民黨拿下議會正、副龍頭的機會仍很大。

第11屆新竹市議會議員將在25日宣誓就職並進行正副議長選舉，民進黨8席議員的黨團將是正副議長選舉關鍵第二力量，民進黨新竹市黨部主委及市議員陳建名表示，民進黨將採團進團出方式但不排除與其他政黨合作，目前不急掀底牌。（記者洪美秀攝）

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