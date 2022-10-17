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    首頁　>　新竹市

    李妍慧：沈慧虹民調持續成長 高虹安支持度已到天花板

    李妍慧表示，從民調趨勢來看，高虹安民調已到天花板。（記者蔡彰盛攝）

    李妍慧表示，從民調趨勢來看，高虹安民調已到天花板。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/17 14:49

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕本報今公布最新民調結果顯示，民進黨新竹市長候選人沈慧虹支持度28.98%居冠、民眾黨高虹安居次26.39%、國民黨林耕仁13.44%。對此沈慧虹競選辦公室發言人李妍慧表示，從民調趨勢來看，高虹安民調已到天花板，尤其高虹安擁抱極端深藍選民卻自稱第三勢力，看不到理念與政見，可知這樣的政治投機行為，民眾並不買單。

    李妍慧表示，民調各家都做，數字都不同，但民調主要是看趨勢，可見沈慧虹民調持續往上成長，但是高虹安呈現結果都差不多，民調已到天花板，尤其高虹安擁抱極端深藍選民，卻自稱第三勢力，這樣的投機行為，民眾看在眼裡，不會買單。

    李妍慧強調，選民看不到高虹安的核心理念、也看不到她對新竹的具體政策政見，只用仇恨來操作新竹市民，很遺憾。

    另網路上有人惡意造謠，沈慧虹取消2場行程是因為動員不力。李妍慧指出，沈慧虹已在第一時間對外說明，是基於市民安全才取消活動，市民安全是沈慧虹團隊最優先事項，也是基於執政經驗和專業下的判斷，絕對是正確決定。

    李妍慧說，反觀雙北市長柯文哲和侯友宜，不顧自家市民安危南下助選，侯友宜還是到新竹市為林耕仁議員助選造勢，她想請問林耕仁和高虹安對此做何感想？

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