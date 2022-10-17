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    首頁　>　新竹市

    新竹市首座社會住宅開工 沈慧虹：續推社宅照顧青年

    新竹市長候選人沈慧虹今出席中雅安居社會住宅開工典禮。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市長候選人沈慧虹今出席中雅安居社會住宅開工典禮。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/17 13:23

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長候選人沈慧虹今出席中雅安居社會住宅開工典禮時強調，在內政部和市府團隊共同努力下，新竹市將新建首座社會住宅中雅安居，她擔任副市長期間，成功爭取中雅安居社宅設置日照中心和非營利幼兒園，全面照顧小孩、長輩、年輕人，未來她也會繼續推動社會住宅，減輕年輕人負擔。

    沈慧虹說，新竹市有高比例的年輕人，認真打拼創業，需要政府做他們後盾，未來她會繼續打造優質社會住宅，提升社宅周邊的社福、交通、生活機能，「滿足青年住宅高需求，把青創、年輕人留在新竹市！」

    代理市長陳章賢表示，市府落實居住正義，配合中央政策，推動住宅三部曲，如租金補貼、包租代管、和中央合作推動4座社宅。他也特別感謝沈慧虹過去推動道路新闢，把延宕30年的公道三路打通，提升周邊交通與生活機能，中雅安居社宅離台一線、公道三及東西向快速道路，僅10分鐘車程。

    「新竹市社宅的社福空間全國最高！」內政部政務次長花敬群說，新竹市府非常積極、主動釋出土地推動社宅，與內政部合作推動總共2510戶社會住宅，包括中雅安居、金城安居、建功安居、建功高中南側等四處，其中社福空間就高達12處，社宅中的社福空間比例是全國最高。

    國家住宅及都市更新中心表示，中雅安居總工程預算超過32億，預計興建地下3層、地上21層、總戶數640戶，研擬設置非營利幼兒園、日照中心等，且會有套房、二房、三房等滿足居住需求，預計2026年完工。

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