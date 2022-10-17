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    首頁　>　新竹市

    民調持續穩健成長 沈慧虹：路遙知馬力 週週提政策市民有感

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹被問到自由時報公布民調結果第一名時，表示感謝市民的支持。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹被問到自由時報公布民調結果第一名時，表示感謝市民的支持。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/17 13:13

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹今出席新竹市第一座社會住宅中雅安居開工典禮，會後媒體問及今日自由時報公布民調結果第一名，她表示，對民調保持平常心，感謝市民的支持，路遙知馬力，她參選後周周不間斷，提出超過20個政策主題，已看出效果，未來會繼續努力爭取認同。

    沈慧虹表示，參選至今有許多民調，她都會作為參考，經過更多面向包括能力及人品的檢驗，市民更加看出誰有實際做事及誠懇協調的能力，誰擁有領導城市和團隊處理危機的可信賴度。

    沈慧虹指出，最近發現越來越多市民透過不同管道，肯定她與前市長林智堅與市府團隊這8年帶來的建設與改變，用行動喚起更多選民共同支持對的事情、對的人，像是網路發起的「新竹改變大聲說」運動。

    沈慧虹強調，她從參選來更周周不間斷地提出超過20個政策主題，市民要的是政績與政策，而不是口水與口號，而這在民調上看出顯著效果，未來她也會繼續努力爭取選民認同。

    日前因天候接連取消親子活動與競選總部成立大會，沈慧虹強調，選舉是一時的，市民才是最重要的，她在第一時間取消造勢，代表她對每一位鄉親的在乎，凸顯她的執政經驗和團隊的應變能力，是正確和負責的決定。

    沈慧虹說，她擔任多年地方父母官，人民生命安全一定最優先，過去八年，每當豪大風或颱風將來，她都在第一線的消防局值班、視察防災。這兩天她也關心新竹有沒有災情，很訝異也很遺憾發現，雙北釀成嚴重的災情，地方父母官竟然沒有聞聲救苦的心態和應變。

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