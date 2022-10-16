「憑良心做事」林耕仁批沈慧虹、高虹安只把香山當後花園

國民黨新竹市長候選人林耕仁回防家鄉香山區，舉辦「親子園遊會」大型活動。（林耕仁競總提供）

2022/10/16 22:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今（16日）回防家鄉香山區，舉辦「親子園遊會」大型活動，市議會議長許修睿與多名議員、里長相挺。林耕仁表示，過去8年，香山發展呈現相對停滯、沒有進步，他是憑良心做事情，呼籲香山人勇敢站出來，用選票支持一個真正居住在新竹市的林耕仁一個服務奉獻的機會，用選票還給希望找回新竹市驕傲的市民一個公道，要給真正深耕新竹、把一生重要時間都奉獻給新竹的林耕仁一個公道。

前國民黨主席江啟臣也受邀前來站台。江啟臣表示，每次來到新竹都很親切，因為母親是新竹市人，小時候跟著媽媽回新竹是她最快樂的回憶：江還說，林耕仁是二十五年磨一劍，已經準備好了，「他過去讓市民檢驗的時間，可能被他妻子檢驗的時間還要多」，更是三位當中最在地的候選人，呼籲不該讓外地的人來炒新聞、去支持一個選完就走的人，所以一定要讓香山子弟做新竹市長。

江啟臣說，「香山不能漏氣」，香山地理雖然偏遠，但香山可以連結新竹和苗栗，成為大新竹的中心，林耕仁提出「香山科技廊帶」，非常有前瞻性，他懇請大家支持林耕仁，選出一位不分彼此、不分藍綠的在地市長。

林耕仁也提到其他兩位候選人都把香山當後花園，他質疑「香山一定要做後面的花園嗎？」要做花園可以，但他們有計畫嗎？林耕仁表示，香山有兩個交流道，北邊有竹科，南邊有竹南科學園區，香山也有運動場，周邊土地未來也可以整體開發，發展體育產業更成為選項之一。此外，他提出「公托百分百、臨托三加一」，都是要為年輕人減少壓力；上任要讓所有市民保一個「市民安心保」意外險，讓所有居民和家庭都有基本的生活保障。

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