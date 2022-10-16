應邀七師聯誼會演說 高虹安：努力推動大新竹共同治理平台

高虹安重申，若當選新竹市長將努力推動大新竹共同治理平台。（高虹安競總提供）

2022/10/16 21:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安今天獲邀到新竹市七師聯誼會教育訓練發表演說，她分享從工程師轉戰政壇的過程，自豪在首個會期就在全院113位立委中榮獲公民評鑑問政最高分，之後每個會期都被評鑑為優秀立委，面對新事物都用心學習，勇敢接受挑戰，拿出最好的那面，才是對自己負責任的態度。

高虹安也表示，領導人不可能什麼都懂，但是必須具備快速學習、執行力，以及正直善良這三個特質。

高虹安演說中也提到，其實她過去在立法院任內即十分關注新竹市的建設，更提及去年十月交通部長王國材到新竹參觀光臨藝術節時，曾允諾交通部會全力支持新竹市三大交通建設，包含大新竹車站、新竹輕軌與五楊高架延伸，卻只聞樓梯響，她今年三月就質詢，要求王國材要具體落實這三項交通建設，緩新竹市交通壅塞問題。

高虹安接著談論起她對新竹市未來的擘劃，教育政見部分，高虹安表示，會努力將智慧教室帶進教育現場，搭配國際雙語教育政策，讓新竹的孩子做世界的孩子。另外更提到新竹市污水下水道接管率19.88%遠低全國平均的40%，並且將影響未來的產業使用再生水需求，表示上任後會積極提高接管率。

最後，高虹安提到許多新竹縣市的問題亟需被解決，因此若當選，將會積極努力推動大新竹共同治理平台，讓新竹縣市好好坐下來，為民眾解決問題，並透露月底政見網站將會上線，讓新竹市民能夠詳細瀏覽每一項政見的內容。

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