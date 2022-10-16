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    首頁　>　新竹市

    看沈慧虹侃侃而談交通政策 教授林健正發文肯定

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹發表重大交通政策。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹發表重大交通政策。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/16 19:03

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕前國立陽明交通大學材料系教授林健正在臉書發文，指出他出席民進黨新竹市長候選人沈慧虹的交通政策發表會，發現沈慧虹整場未提及她的競爭對手，只暢談施政理念及城市發展的願景，台風穩健侃侃而談1小時，且提出幾個重大的交通建設計畫，讓他十分肯定。

    林健正說，根據他的第一線觀察，在新竹住了整整31年，新竹早已成為第二故鄉，經歷了童勝男、蔡仁堅、林政則、許明財及林智堅等5位民選市長。新竹市從一個二線的城市蛻變成科技產業的新聚落，新竹地區的重要性不可言喻。

    新竹縣市本為一家，在1982年縣市分治，是對是錯難有定論，當初分家時興高彩烈，現在的論斷盡是事後的諸葛。不過可以肯定的是，縣市分家之後縣政府遷建一溪之隔的竹北，竹北逐漸發展成新的都心，疏解因竹科導致大量移入人口成長的壓力。

    竹北新都心成功的關鍵在於城市的規劃，包括縣治一期、二期、三期、台科大以及高鐵特定區等整體的開發，逐步實現新竹科學城發展計畫，營造沿頭前溪兩岸的優質生活及居住的環境。

    當然新竹縣市分家也產生一些負面的效應，行政轄區的分割讓城市基礎建設出現銜接上的問題，新興的社區與傳統的農村呈現出城鄉的落差，而地方首長施政的重點常有一些出入，這也是在所難免的現象。

    新竹縣市的輕軌捷運講了20年，迄今只聞樓梯響，不見人下來。頭前溪兩岸交通在尖峰時間常打結，本應有更多橋樑的銜接，但卻前後出現兩座斷頭橋（經國橋與武陵橋），至於高鐵橋下道路跨越頭前溪的橋樑，迄今也只做了一半。

    昨天出席沈慧虹的政策發表會，想聽聽看她身為交通專家，怎麼看待新竹地區的交通問題。她提出幾個重大的交通建設計畫，包括新建2線輕軌捷運、打通3座跨縣市橋樑、推動五楊高架向南延伸至頭份、客雅大道向東延伸至竹科等，有非常具體的交通建設及解決方案。

    在這次的選舉中，候選人的政見早已淹沒在媒體的口水戰中，獲獎無數的黃聲遠建築師首先上台推薦沈慧虹，接著就由候選人親自上場，沈慧虹整場未提及她的競爭對手，只暢談她的施政理念及城市發展的願景。

    沈慧虹有林智堅八年執政的優勢，她本身的口才很好，台風非常地穩健，發表長達一小時的群眾演說，侃侃而談，完全不用看稿，也不吃螺絲，政策主張表達得非常清楚，會後她私下與選民互動亦展現十足的親和力。

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