新竹合體林耕仁！侯友宜：會做事的人聲量不用大

新北市長侯友宜（中）到新竹市竹蓮寺，為國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）助選，右為新竹市議會議長許修睿。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/16 17:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕正競選連任的新北市長侯友宜今天下午3點半抵達新竹市竹蓮寺，為國民黨新竹市長候選人林耕仁助選，他肯定林耕仁擔任民代超過二十年的市政推動與地方服務經驗，也提到林耕仁和他一樣基層出身，兩人一路走來心中只有一件事，就是一步一腳印為市民做事情，強調「會做事的人，聲量不用大」，肯定林耕仁提出弱勢照顧、公托、托老、東門市場重生等政策，拜託市民支持林耕仁持續為新竹市打拚。

侯友宜表示，林耕仁是做工的人、從基層出身，和菜市場出身的他一樣來自基層，後來創立公司，做到為台積電等科技業做無塵室的清潔維管，之後連任六屆議員，一路上腳踏實地，這樣一步一腳印的態度，讓侯表示「一定要以奉獻土地的精神，與林耕仁站在一起」。

「選舉是要看政見。」侯友宜說，林耕仁提出的政見「打動他的心」，如東門市場改建重生，公共托育、身心障礙者通用設計，「沒有遺忘任何人」，讓環境更加友善、讓城市永續發展，照顧到老中青幼全體市民。侯友宜說，林耕仁不只是深耕新竹，還有寬厚仁愛之心，這次市長也是當仁不讓、全力以赴，來照顧市民大小事，林耕仁是默默做事的人，做事的人聲音不用大，大家要支持這樣人來好好做事。

侯友宜關注過去做事的態度，未來要以一樣的態度來努力去做，也勉勵林耕仁要「堅定信心、一本初衷，外頭別人如何說不必理會」，他和林耕仁都一樣，要在有限的人生中，努力為民眾解決問題。

侯友宜強調，會來挺林耕仁就是他能體會基層民眾的需求，「做工的人知道做工的人的甘苦」，讓有能力的人都能有機會來奉獻；侯友宜也佩服新竹市議會議長許修睿挺到底的精神，期盼未來黨籍議員候選人全上、讓府會和諧，議員、議長並肩作戰，讓林耕仁政見可以落實。

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