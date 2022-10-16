柯文哲：柯建銘「表現跟平時不一」不知道發生什麼事

柯文哲（中）今天到台中，為民眾黨市議員參選人輔選；柯文哲受訪時說，柯建銘最近的表現跟平常完全不一樣。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/16 17:20

［記者蘇金鳳／台中報導］民眾黨立委蔡璧如因論文辭職，民進黨立院黨團總召柯建銘再打民眾黨新竹市長參選人高虹安，指高虹安的問題比蔡壁如更嚴重；柯文哲今天受訪狐疑地說：「柯建銘最近的表現跟他平常的行事風格完全不一樣，不曉得他到底發生什麼事。」

至於柯文哲在臉書說「民進黨把騙局升級，但實際上還是個騙局」的意思，柯文哲表示，他是在講是「基隆輕軌」，從「基隆輕軌」變「基隆捷運」，非常清楚「基隆捷運」沒有基隆，「八堵到基隆」那段沒有解決，但如果要兩階段解決就明講，所以常說很多「騙局」，一開始是「騙局」，升級還是「騙局」。

蔡璧如因論文案請辭立委，但是柯建銘卻表示，高虹安問題更大，對此，柯文哲表示，認識柯建銘應該超過20幾年，一直覺得很奇怪，柯建銘最近的表現跟他平常的行事風格完全不一樣，他到底發生什麼事？

柯文哲表示，英文有一句成語「住在玻璃屋裡的人，不要向外丟石頭」，人家石頭一丟回來，玻璃就破了，他也不願意講柯建銘什麼，還是那句話「住在玻璃屋裡的人，不要向外丟石頭」。

至於柯文哲在臉書說民進黨把騙局升級，但實際上還是個騙局的說明，柯文哲今天受訪表示，騙局升級還是騙局，講的是基隆輕軌那件事，他非常清楚，基隆捷運沒有基隆，八堵到基隆那段沒有解決，但如果要兩階段解決就明講，所以常說很多騙局，一開始是騙局，升級還是騙局。

柯文哲表示，希望這個國家越來越正直誠信，因為正直誠信一直沒有在國家被高度重視，不過不可能一天改變這個國家，但也不可能什麼事都不做國家自動會改變，所以不管執政或是選舉，他都把它當作改變政治文化的社會運動，在一次又一次當中，去喚醒台灣民族的政治意識。

此外，對於美麗島電子報董事長吳子嘉要告沈慧虹「誣告」，還說要傳柯文哲當證人，柯文哲受訪時表示，選舉到了大家都變得不太正常，沈慧虹吿吳子嘉，吳子嘉再告沈慧虹，最後變成他要去當證人，但一選完後又什麼都沒有了。

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