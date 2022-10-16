沈慧虹推「超級城市攻略」文宣 讓選民秒懂政策

民進黨新竹市長參選人沈慧虹推出「超級城市攻略」文宣。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/16 13:54

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今推出「超級城市攻略」摺頁，匯集她32年公務機關功力，透過圖集、精華文字盤整其六大城市願景，要帶領新竹市民看攻略，一起打造超級城市新竹市。沈慧虹表示，希望用最具體最有料的攻略整理，讓市民第一時間了解她的市政擘劃與構思，盼選戰回歸正向選舉，「指南加攻略，新竹未來打通關」。

這份A4大小摺頁列出沈慧虹「超級城市六大願景」精華，從與孩子們息息相關的「未來教育」系列，包含雙語課程、到營養午餐，還有能給孩子們更好學習環境的新校園運動2.0；到每位市民每天的交通議題「先進軌道」政策，還有幸福加倍社福政策、宜居生活、科技首都、舊城再起六大面向，集結政策控沈慧虹32年公務機關功力、新竹治理經驗，兼顧各族群需求的用心規劃。

沈慧虹說，宣布參選至今已經提出超過20個主題政策，並且連續13周，每週都有政見發表直播記者會，直接與市民面對面，就是希望透過政見以讓新竹回歸正向選舉。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥表示，這份「超級城市攻略」已透過家戶投遞方式送到市民家中，讓聰明理性的新竹人第一時間掌握沈慧虹的願景，希望因工作、生活忙碌錯過政策直播、發表會的市民朋友，也可以透過文字感受沈慧虹對新竹的熱愛；讓關心新竹市未來發展的選民，掌握其政見精華，選擇自己和下一代想要的未來。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹推出「超級城市攻略」文宣。（記者蔡彰盛攝）

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