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    首頁　>　新竹市

    高虹安打電話要求處理蔡壁如？柯文哲：這個國家最多的是謠言

    柯文哲回新竹家鄉為高虹安站台，他說蔡壁如的事情發生後，高虹安完全沒打電話給他。（記者洪美秀攝）

    柯文哲回新竹家鄉為高虹安站台，他說蔡壁如的事情發生後，高虹安完全沒打電話給他。（記者洪美秀攝）

    2022/10/15 22:33

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚回新竹家鄉，為新竹市長候選人高虹安站台，他否認高虹安第一時間聯繫，希望他能妥善處理蔡壁如學位被撤銷一事。柯文哲說，我們這個國家最多的就是謠言，他看那個新聞流驚訝的，這個事情發生後，高虹安完全沒打電話給他。

    媒體問到，蔡壁如辭立委真的可以止血，還是血流不止？柯文哲說，這是蔡壁如的個性，她是個有擔當的人，她覺得說何必給別人誣賴，她想要先辭掉再來救濟，選舉要到了，拖著也不是辦法。

    至於在認定上面，柯文哲說，他覺得這件事還是程序要對，學校不可以跟媒體講了，但當事人完全沒有資料，這樣人家辯護都有問題了。到現在也沒一個正式的審定書，要判人家死刑也要給人家判決書，這不是人權國家該有的事。

    而吳欣盈接棒立委，會不會對選情造成幫助？柯文哲說，應該有吧，新光吳家在新竹是個大家族，應該有。媒體再問，蔡壁如是否應繼續投入選舉，柯文哲說，先讓她沉靜幾天，這種對任何人都是個衝擊，休息幾天再說。

    對於新竹市選情，柯文哲說，他認為高虹安會是個很棒的市長，一定可以讓新竹變成台灣的科技城市，作為新竹子弟，希望大家支持高虹安，他認為會比民進黨的沈慧虹更好。

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