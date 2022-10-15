沈慧虹發表旗艦型全方位政見 六大願景要帶新竹邁向超級城市

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天舉辦全台首見的「旗艦型政策發表會」，以「超級城市六大願景」為主軸，要帶領新竹延續光榮感。（記者洪美秀攝）

2022/10/15 15:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹參選以來已連續13週，週週舉辦政策發表會，今天（15日）更舉辦2022年全台首度、最完整、最有系統性的「旗艦型政策發表會」，以「超級城市六大願景」為主軸，包括交通專家、醫師、客家文化等專家學者齊聚一堂，共同為新竹未來加持、打氣。

沈慧虹今天開場就分享述說新竹這8年的政績，她說，新竹作為全球頂尖的產業聚落，要超越西雅圖、舊金山、赫爾辛基，成為超級城市。她將以聰明成長（Smart growth）為原則，創造步行環境、推動交通平權、打造輕軌與無縫轉乘規劃，創造多元特色化的社區。

沈慧虹說，過去7年多，她帶領市府努力打好基礎，全方位提升新竹市公共建設，更成為台灣公共建設典範，未來她將在幸福城市的基礎上，超越林智堅，讓竹市邁向超級城市。

針對「先進軌道」，沈慧虹表示，將在安全、平權、選擇權基礎，推動「交通12345」政見，除打通客雅大道向東延伸、推動輕軌紅綠線、五楊高架向南延伸，也公開分享智慧交通政策，過去在經國橋、光復路進行時重整，也與國網中心、交大合作，提升技術，將透過CCTV影像，追蹤車輛數與軌跡，轉變為數據資料，搭配交通情境模擬，改善交通。

針對「科技首都」，沈慧虹表示，竹科掌握關鍵的半導體技術，也擁有頂尖的人才庫，未來她將推動「竹科X 2.0」，透過都市計畫擴增用地，為未來30年的城市發展創造新腹地，並爭取國家太空中心擴建續留竹市，讓太空產業成為下座護國神山。

針對「舊城再起」，沈慧虹說，舊城區擁有超過300年的歷史，未來將透過「東門町造市計畫」，重新改造中正台成為舊城再起的起點，並推動「青年勇氣金」，補助青創業者生活費。

針對「宜居生活」，沈慧虹表示，近幾年新竹市啟動進擊的公園、步行城市、通學步道等建設，未來將透過輕軌、步行方式穿越城市，以人為本出發，規劃東區大學城、北區客雅溪大公園、香山生活聚落等三區綠帶，打造宜居幸福新竹。

針對「幸福加倍」，沈慧虹也提出「公托、臨托、親子館數量加倍」、試辦夜間臨托服務，讓家長喘息、孩子開心；並要讓「早療、身障照護量能加倍」，讓有需要的人就近獲得照顧；推動敬老愛心卡點數加倍，鼓勵長輩健康生活。

針對「未來教育」，沈慧虹說，未來會持續推動，延續校舍翻新、修建風雨球場及通學步道，並提出「關埔中小學再+1」，將在在關埔一期、二期周邊新設中小學，推動免費營養午餐每餐+10元的政策；在軟體部分，規劃推動英語多領域學習、發展STEAM、AI等特色課程。

沈慧虹說，現在是新竹從幸福城市邁向超級城市的關鍵時刻，透過「六大發展願景」，她已為新竹市未來做足準備，請市民讓她延續新竹光榮。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天舉辦全台首見的「旗艦型政策發表會」，以「超級城市六大願景」為主軸，要帶領新竹延續光榮感，包括8名市議員候選人及前市長林智堅和立院黨團總召柯建銘等人都出席。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天舉辦全台首見的「旗艦型政策發表會」，以「超級城市六大願景」為主軸，要帶領新竹延續光榮感，吸引超過500名專家學者到場。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法