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    首頁　>　新竹市

    新竹市長6候選人 高虹安存款1465萬最有錢

    中選會公佈候選人財產申報結果，民眾黨新竹市長候選人高虹安以1465萬8165元總存款居市長候選人之冠。（記者洪美秀攝）

    中選會公佈候選人財產申報結果，民眾黨新竹市長候選人高虹安以1465萬8165元總存款居市長候選人之冠。（記者洪美秀攝）

    2022/10/14 21:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕中央選舉委員會今天公佈各縣市候選人的財產申報結果，其中民眾黨新竹市長候選人高虹安以1465萬8165元的外幣與新台幣總存款居6名市長候選人之冠，更有相關企業的投資金額。相較於高虹安的財力，民進黨市長候選人沈慧虹僅有100餘萬元的台幣總存款，且還有72餘萬元的債務。而國民黨的林耕仁除有742餘萬元總存款，還包括多筆土地、不動產及壽險、股票及企業投資，堪稱最會做生意的市長候選人。

    中選會公佈各縣市候選人的財產申報資訊都可從網站中得知，在新竹市長選舉部分，總存款最多的要以最年輕的民眾黨高虹安拔頭籌，不僅38歲就擁有1465餘萬元的外幣及台幣總存款，還有相關的事業投資金額高達165萬元，可說是名符其實的科技新貴。

    而出身公務員的民進黨候選人沈慧虹，在財產申報表上顯示僅有100萬元出頭的台幣總存款，且名下無車、無房、無土地，且有72餘萬元的債務，是市長候選人中存款金額倒數的。

    相較高虹安的亮眼存款金額，國民黨的林耕仁也不遑多讓，除有742餘萬元的總存款，還有超過10筆的土地及不動產和保險，甚至擁有兩家事業投資公司，可說是最會做生意的候選人。

    另無黨籍的市長候選人黃源甫有468餘萬元總存款，李驥羣有123餘萬元存款，龔偉綸則所有財產申報細項皆為無。

    中選會公佈候選人財產申報結果，民進黨新竹市長參選人沈慧虹僅100餘萬元總存款，但還有72餘萬元的債務。（記者洪美秀攝）

    中選會公佈候選人財產申報結果，民進黨新竹市長參選人沈慧虹僅100餘萬元總存款，但還有72餘萬元的債務。（記者洪美秀攝）

    中選會公佈候選人財產申報結果，國民黨新竹市長候選人林耕仁有742餘萬元總存款，且有多筆土地及不動產和事業投資，堪稱最會做生意的候選人。（記者洪美秀攝）

    中選會公佈候選人財產申報結果，國民黨新竹市長候選人林耕仁有742餘萬元總存款，且有多筆土地及不動產和事業投資，堪稱最會做生意的候選人。（記者洪美秀攝）

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