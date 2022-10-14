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    林耕仁批竹科回饋金用做入口意象 市府：言論有失偏頗

    國民黨新竹市長參選人林耕仁質疑公道五路口的入口意象裝置藝術，籲市府講清楚說明白。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市長參選人林耕仁質疑公道五路口的入口意象裝置藝術，籲市府講清楚說明白。（記者洪美秀攝）

    2022/10/14 14:25

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長參選人林耕仁今天（14日）表示，市府107年在公道五路設置入口意象，如今卻種樹把入口意象遮起來，難道是見不得人？他質疑市府沒經費蓋埔頂三路與慈雲路的空橋，卻把竹科回饋金拿去做公道五路的入口意象，難道入口意象比市民的安全還重要？市府對此回應，稱林耕仁的言論有失偏頗，對科管局也失公允。

    此外林耕仁質疑，市府107年曾提出在埔頂三路與慈雲路設置空橋，但拖了3年沒下文，到去年才說所需5千萬元的經費向中央營建署爭取補助，但未獲同意。他批評，慈雲路空橋攸關行人與學童往返通勤的安全問題，市府找不到補助，但卻把竹科回饋金拿去做公道五入口意象。

    市議員鍾淑英也提到，依科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則，園區管理局於年度預算中，編列園區廠商營業額千分之零點三以下之金額，作為地方建設補助經費，但新竹市12年來最高僅獲4620萬元補助。

    她舉例，竹市110年度新竹科學園區廠商營業額約1.5兆，依該規定新竹縣市應該有4.5億元的補助經費，再依新竹縣市各為45%、55%的分配比率，新竹市應有2.47億元的經費補助，但新竹市僅獲4620萬元的地方建設補助，差距甚大。

    對此，市府表示，新竹科學園區和市府是重要的夥伴關係，林耕仁議員的言論有失偏頗，對科管局也失公允，不僅對園區、對城市的發展沒有幫助，對市長選舉也不會加分。

    代理市長陳章賢表示，市府與竹科密切合作，改善竹科交通、擘劃竹科X基地，疫情期間更18小時興建竹科專案型篩檢站，守護竹科的「護國神山群」，近5年來市府都獲補助4620萬，是歷年來最高。

    行政處表示，科管局歷年都以「補助款」形式補助地方建設，與民代所言「回饋金」有所不同。市府依「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」，每年彙整各局處計畫，研擬符合園區周邊發展需要的執行項目，向科管局申請補助並經其審核，依核定結果專款專用。

    另高速公路交流道入口的公道五路口入口意象，是邀藝術家賴純純以兒童城市、科技城等新竹元素發想，包含公道五路「智慧光點」及光復路「山水律動」2處藝術裝置，獲得正面回響，該工程也涵蓋槽化島綠美化工程與植栽施作等工項，其中科管局補助經費540萬元。

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