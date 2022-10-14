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    首頁　>　新竹市

    高虹安批過去7年多未改善交通 沈慧虹用柯文哲的話反擊

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹批評民眾黨參選人高虹安的交通政見，是一聽就知沒行政經驗。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹批評民眾黨參選人高虹安的交通政見，是一聽就知沒行政經驗。（記者洪美秀攝）

    2022/10/14 12:41

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天（14日）到金山寺參香，媒體問及民眾黨的參選人高虹安批評過去7年多未改善交通，沈慧虹說，一聽到高的說法就知道她沒行政經驗，建設需累積，不是一蹴可幾，高虹安僅用政見牆上170字交通政策，幻想改善新竹交通，借用高虹安老闆柯文哲的話送還她：「20多年造成的問題，不要幻想一下子解決」。

    沈慧虹說，城市的建設與改善都需要時間累積，過去和市政團隊7年多盡心盡力，做好市政工作，完成公道三打通、寶山路調撥車道、光復路時制重整、經國橋智慧交通、新建香山三姓橋路、打通台68南寮大道等，這些建設都在市民生活裡，也因知道市民需要更多改善，她與團隊從來沒有放棄、繼續努力，她也提出交通12345政策，都經專業評估、具體可行的方案。

    沈慧虹表示，高候選人過去8年從未在新竹生活，參選市長就忽視新竹市的改變、忽略市府團隊努力、不斷否定新竹的改變，還幻想用政見牆上僅170字的交通政策，就要改善新竹交通。專業政見要評估、考慮可行性，更要做好功課，不能喊喊口號。

    沈慧虹也請問身為內湖人的高候選人，內湖同樣因產業發展導致交通壅塞，以她的體感而言，覺得內湖交通有改善嗎？

    另針對網友跟上#新竹改變大聲說的臉書貼文，聲援新竹媽媽，沈慧虹表示，感謝新竹媽媽與網友們不畏網路霸凌，勇敢說出新竹改變，串連彼此的力量打破沉默螺旋，讓新竹選戰回歸正向選舉，且紛擾會過去，但建設會留下，不要因選舉，抹滅過去7年多市府團隊努力。

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