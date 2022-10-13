最強母雞侯友宜錄影片力挺 林耕仁感謝

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天持續回防香山，來到香山里、大庄里家戶拜票。（記者洪美秀攝）

2022/10/13 15:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天持續回防香山，來到香山里、大庄里家戶拜票，對於今早他在臉書po出侯友宜的加油影片，林耕仁說，感謝侯友宜在市政繁忙之中，抽空為他錄製加油影片，侯市長不但是全國市政滿意度最高的市長，更是國民黨最強的母雞，侯市長認真、務實、為市民「侯侯做代誌」的精神，絕對是不分黨派的縣市長候選人學習的典範。

林耕仁說，他和侯市長都一樣，出身基層、也都認同城市治理要回歸市民需求。再次謝謝侯市長的肯定，他會一步一腳印，持續走基層、談願景、提政見，讓新竹市與新北市一樣，成為安居樂業的幸福城市。

針對媒體人陳揮文請新竹市民「不要被高虹安騙了、投誰都好不要投高虹安」。林耕仁回應，作為媒體人，陳揮文有自己的判斷和見解，而作為候選人，他完全尊重陳先生有發表個人言論的空間。

他指出，陳先生提到過去高虹安委員，在2020總統大選時上節目的特定言論，這也說明作為公眾人物所說的每一句話，都會在歷史上留下痕跡，也都會被拿出來檢驗。

林耕仁也說，至於陳先生呼籲「不要投高虹安」，新竹市民的獨立自主性非常高，政治人物究竟有無核心價值，每一位市民心中都會有定見。

至於會不會有藍白合或是被邊緣化的情形發生，林耕仁再度駁斥，新竹只有「正藍合」，他是唯一的正藍軍，新竹市民很聰明，不會被這種策略操作給左右；他也歡迎大家來基層走走，更感謝新竹市民對林耕仁的熱忱。

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