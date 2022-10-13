沈慧虹發表第二波交通政策「先進軌道」

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出輕軌「24」政策：紅綠2軌配智慧公車、共享機車、YouBike 2.0、步行城市4轉乘政見。（記者洪美秀攝）

2022/10/13 15:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表第二波交通政策「先進軌道」，規劃兩條輕軌路線、4轉乘方案，以大眾運具縫合城市。她強調，好交通的核心是安全、平權與選擇權，輕軌紅線將有效紓解竹科車潮，連結園區市區，綠線則搭配竹科X 2.0未來聚落，以交通搭配都市計畫發展；4轉乘方案為智慧公車、共享機車、YouBike 2.0、步行城市，讓輕軌成為骨幹，乘客再搭配轉乘運具，自由在城市穿梭。

沈慧虹說，每人踏出家門的那刻就是城市交通的一部份，她上週發表交通135，打通一外環斷點，客雅大道向東延伸；新闢3座跨縣市橋梁；推動五楊高架向南延伸，加上今日的兩輕軌路線、4轉乘方案，提出完整交通12345政見，透過交通改變整體城市風貌。

沈慧虹強調，大眾運具是改善交通最有效益的方案，未來她將新建兩線輕軌，輕軌有準時、安全、舒適的特性，且不分年齡都可便利搭乘，更可改變市民的交通習慣，減少自有車輛的比例，根本解決道路容量不足問題。

沈慧虹說明，第一條輕軌紅線從舊城區串接火車站、新竹公園，沿途經過光復路，穿越清交大校園，連接新安路進入竹科，也走進關新路，連接新莊車站、竹中車站進入高鐵新竹站，讓竹科工作者、學生擴大生活圈，也將促進車站周邊都市更新與共同開發，創造更多的公共服務進駐，提升沿線生活機能。

第二條輕軌綠線從南寮漁港走東大路、經國路、公道五路，一路延伸到新莊車站，沈慧虹說明，這條路廊周邊目前尚有許多可開發區塊，就是都市計畫的TOD（Transit-Oriented Development），大眾運輸導向型都市計畫發展，並搭配「竹科X 2.0」計畫，結合跨頭前溪道路，讓基地有完整的交通規劃。

沈慧虹說，「轉乘4計畫」，透過智慧公車、共享機車、YouBike2.0與步行城市，讓輕軌成為骨幹，乘客可搭配轉乘運具自由在城市內穿梭。

未來上任會調整公車的合理補貼，並搭配輕軌路線重新整理公車路線，以幹線公車、縮短路線，增加業者營運意願，並創造友善的運營環境，也將推動智慧站牌、防撞警示、疲勞偵測等系統，讓公車不僅變得更好搭，也要更安全。

且會引進共享機車，符合新竹市短距轉乘需求，讓上班族不用滿頭大汗也可以輕鬆到公司；學生族群也不要擔心，YouBike已到2.0，可讓大家自在漫遊城市。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出輕軌「24」政策：紅綠2軌配智慧公車、共享機車、YouBike 2.0、步行城市4轉乘政見。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出輕軌「24」政策：紅綠2軌配智慧公車、共享機車、YouBike 2.0、步行城市4轉乘政見。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法