陳揮文翻高虹安「2事蹟」 求新竹人「投誰都好、不要投她」

陳揮文拜託新竹鄉親，「投誰都好，就是不要投高虹安」。（圖取自Youtube/鄉民大會）

2022/10/12 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安日前以立委身分到台中考察，台中市長盧秀燕也配合臨時增加行程到場接待。對此，名嘴陳揮文批評盧秀燕思慮欠周，並翻出高虹安過去2個事蹟，包括提出「調和式民調」及上節目批評韓國瑜夫婦，更鞠躬拜託新竹鄉親「投誰都好，就是不要投高虹安」。

陳揮文11日在網路直播節目

《鄉民大會》上表示，高虹安在2020年的總統大選中，提出了「調和式民調」，聲稱「只有蔡英文和郭台銘釘孤支」，國民黨才會贏，不過民調專家卻從來都沒有聽過「調和式民調」。

陳揮文又指出，高虹安在2020總統大選期間，還到《辣新聞152》節目上，罵韓國瑜、批李佳芬，這樣做就是為了要幫輸掉黨內初選的郭台銘出氣，「上電視罵韓國瑜李佳芬就是高虹安阿，高虹安就是郭台銘的側翼阿」。

講到激動處，陳揮文特地站起身來，鞠躬並向新竹鄉親喊話：「我拜託新竹的朋友，我拜託你，你投誰都好，我跟你鞠躬，拜託你不要投高虹安，她就是這種人......新竹的鄉親你不要被騙了，高虹安到時候就是郭台銘的打手，就是郭台銘的側翼，就是這麼簡單，如果你心疼韓國瑜，2020輸得很不甘願，你投誰都好，不要投高虹安，把這筆帳給她算清楚。」

陳揮文拜託新竹鄉親，「投誰都好，就是不要投高虹安」。（圖取自Youtube/鄉民大會）

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