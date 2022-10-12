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    首頁　>　新竹市

    雲林人疼惜雲林人！同鄉會後援會成立力挺沈慧虹

    沈慧虹雲林同鄉會後援會成立，左為後援會長蕭素女、沈慧虹（中）與立委柯建銘（右二）。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹雲林同鄉會後援會成立，左為後援會長蕭素女、沈慧虹（中）與立委柯建銘（右二）。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/12 12:42

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今成立雲林同鄉會後援會，後援會也致贈鳳梨、菜頭、包子、粽子，祝福沈慧虹高票當選。沈慧虹表示，在場的大家如同她的父母、長輩，這8年受到大家很多照顧，這座城市還有許多重大建設要繼續推動，城市進步不能走回頭路。

    沈慧虹雲林同鄉會後援會長蕭素女表示，她是雲林女兒，今天站出來相挺雲林女兒沈慧虹。雲林是農業社會，從小父母就說，他們沒有背景、也沒有錢，希望孩子認真讀書當公務員，而沈慧虹優秀、認真，當了32年公務員，在新竹有8年交通處長、副市長的經驗，最了解新竹發展、比任何人都適合擔任新竹市長，希望雲林人團結支持，把沈慧虹送進新竹市政府。

    立委柯建銘表示，蕭會長所言讓他很感動，沈慧虹秉持雲林人的精神，專業、認真、肯吃苦、會打拚。他強調，選舉是一個價值選擇，未來新竹市還有許多重大建設，包括輕軌、五楊高架向南延伸、總圖書館、台大醫院湳雅院區，都需要中央、地方攜手合作，就要交給有城市治理經驗、最熟悉新竹的沈慧虹，給做事的人一個肯定。

    沈慧虹先深深鞠躬向雲林同鄉會表示感謝，她說，8年來受到大家很多照顧，就如蕭會長所說，從小媽媽就帶著她到田裡工作，給她第一個選擇「要讀書還是要種田？」她也強調，她就和所有的雲林人一樣，出外認真打拚，拚尊嚴、生活與發展，讓在故鄉的長輩不用擔心，也為下一代拚出更好的生活。

    沈慧虹表示，她相信這8年在新竹有讓雲林鄉親覺得光榮，覺得這個雲林女兒真的不錯，她努力將新竹市基礎打穩，未來還要持續推動新竹進步，絕對不能走回頭路，她會努力打拚屬於新竹人、雲林人的價值與最好的未來。

    雲林同鄉會後援會成立，力挺沈慧虹選新竹市長。（記者蔡彰盛攝）

    雲林同鄉會後援會成立，力挺沈慧虹選新竹市長。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹疾呼新竹市還有許多重大建設要繼續推動，城市進步不能走回頭路！（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹疾呼新竹市還有許多重大建設要繼續推動，城市進步不能走回頭路！（記者蔡彰盛攝）

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