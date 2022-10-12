蔣萬安批檢調 沈慧虹：蔣為拉攏民眾黨選票「挺抹黑」

民進黨新竹市長參選人沈慧虹強調，蔣萬安才是為了拉攏民眾黨選票而悖離黨內同志的人。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/12 12:34

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天（12日）針對國民黨台北市長參選人蔣萬安批評她只關心黨派利益，沈慧虹強調，蔣萬安才是為了拉攏民眾黨選票而悖離黨內同志的人，更意外身為律師的蔣萬安竟然挺吳子嘉、挺抹黑。另外竹檢寄發傳票一事，民眾黨新竹市長參選人高虹安說希望她的案件可以比照沈慧虹。沈慧虹回應，自己依法捍衛自己清白，高虹安不應該把法律事件政治化。

對於蔣萬安批評沈慧虹只關心黨派利益一事，沈慧虹說，她是認真做事的女性政治工作者，過去30年在每一個崗位上認真付出，卻遭吳子嘉造謠抹黑求官。很遺憾蔣萬安作為一個法律人，竟然挺吳子嘉、挺抹黑，又用不堪的言語羞辱司法人員。她強調，真正關心黨派利益的人是蔣萬安、盧秀燕，他們為了拉攏民眾黨選票，竟然悖離自己黨內同志，沒有理念跟價值。

吳子嘉在公開場合以造謠「沈慧虹求官說」，沈慧虹依法提告，檢察官依法辦案、寄發傳票。遭高虹安酸希望自己的案件可以比照沈慧虹。沈慧虹嚴正表示，「高虹安沒有資格評論這件事，名嘴在直播活動現場造謠抹黑，她全程在場，我依法提告捍衛自己的清白，她不應該把法律事件政治化。」

菱傳媒上午發表最新民調數字，沈慧虹也表達看法。她說，選舉期間有各式民調，民調的抽樣與方法會影響結果，所有的民調她都會參考，在這場選舉中她最堅信的是一步一腳印，按部就班做好每一個工作，持續端出政策牛肉，讓選民選擇、支持自己想要的城市願景，「我相信新竹市民會選擇幸福未來，而那個未來會跟沈慧虹一起創造。」

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