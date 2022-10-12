吳子嘉要求更正且不排除提告 林耕仁：言責自負不切割

吳子嘉要求國民黨新竹市長參選人林耕仁更正且不排除提告，林耕仁對此表示：已請律師回函、所言會負責、不切割。（記者洪美秀攝）

2022/10/12 10:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕吳子嘉等人10月1日在新竹市舉辦「董事長開講新竹粉絲見面會」活動，國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示，團隊近日收到吳子嘉委託律師來函，要求林的團隊針對「董事長開講」活動主辦單位一事更正發言，否則不排除提告，林耕仁說，團隊收到吳先生的來函，除錯愕也感到可笑。這場演講活動團隊人員接到爆料，指當天的感謝狀，印有民眾黨新竹市長參選人高虹安「高虹安競選辦公室」等字眼，因此認定該活動是高委員的造勢活動，非常合理。

林耕仁說，高委員事後將責任推給志工，並表示收回感謝狀。他認為，吳先生應要追究到底高委員有無追回誤用的感謝狀，要求高委員針對「誤用」說明清楚才是。但如今，吳先生反而要求監督者更正言論，但他本於「自己做事，勇於承擔」，說出去的話，有憑有據，言責自負，絕不會像高委員一樣，遇事就切割。

林耕仁團隊強調，10月1日，吳子嘉先生主持「董事長開講」新竹粉絲見面會，對外宣稱高虹安候選人只是受邀者。但他與競選團隊接獲民眾陳情，指稱該活動實際上是高虹安團隊的選舉活動，還有動員支持者到場造勢，並提出由高虹安競選辦公室及高虹安女士具名發出給到場民眾之感謝狀，其上明確寫著「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。

林耕仁強調，他對高委員說法內外不一提出質疑，不料，高委員再度切割，說是「志工團誤用」、「團隊內部會檢討流程並追回感謝狀，重新調整內容後，再發給當天協助的志工」。

競選團隊本著明確證據所做之發言，卻遭受吳子嘉委託律師來函，要求本人「即時更正發言指述之錯誤而免蹈法而引爭訟」。

林耕仁強調，吳子嘉不是追究到底高委員團隊有無追回所謂誤用之感謝狀，有無正式對董事長開講說明，反要求監督者修改，但他會對所說言論負責，更不會切割。

吳子嘉委託律師發函要求國民黨新竹市長參選人林耕仁更正且不排除提告。（圖由林耕仁團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法