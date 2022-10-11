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    首頁　>　新竹市

    持木棍管教學生！ 高中社團教練被解聘開罰提訴願

    新竹市政府社會處指出，某私立高中外聘教練不當管教已開罰解聘，但教練提訴願審理中。示意圖。（資料照））

    新竹市政府社會處指出，某私立高中外聘教練不當管教已開罰解聘，但教練提訴願審理中。示意圖。（資料照））

    2022/10/11 21:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府社會處今天（11日）說，5月份接獲家長通報，某私立高中外聘運動社團教練發生持木棍管教等不適任行為，受理當下即派社工聯繫家長了解案情，調查確認已違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條規定，依同法第97條裁處該名教練6萬元罰緩。教練後來向衛福部提出訴願，目前全案仍在訴願處理程序。

    社會處說，接獲通報當下即連繫家長、給予協助，也詳細說明後續訪視及調查流程，過程中也與家長保持良好溝通。而教練提出訴願，目前全案已進入衛福部處理程序，市府尊重衛福部的後續相關處置。

    社會處指出，此案是外聘運動教練的不當行為，由社會處及教育處協力處理，也與國教署及學校聯繫，陸續訪談相關學生及家長。經多次訪談，確定私人教練在訓練過程中有不當對待情形。

    社會處指出，經專案會議討論決議，教練違反《兒童與少年福利與權益保障法》第49條相關規定，依同法第97條裁處6萬元並將公告姓名。不過，教練於8月份提出訴願，目前全案仍在訴願程序中。

    教育處說，為杜絕不適任教練到新竹市其他學校執教，已在6月份請各校建立運動外聘教練的管理措施，清查目前服務於學校的外聘運動教練名單及服務契約，如果有類似情形的教練有任職事實，將請學校立即解聘。

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