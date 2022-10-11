沈慧虹與長輩一起練深蹲 強調續發老人年金重陽禮金、推動多元長照

健身課程時沈慧虹陪伴長輩深蹲。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/11 15:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今參與海山社區長輩運動課，搭上熱門深蹲話題，和長輩一同深蹲，體驗手沖咖啡。沈慧虹表示，過去市府持續推動社區據點、共餐食堂等，透過銀髮課程，鼓勵長輩走出家門、融入社會，未來她會持續照顧長輩，續發安老津貼與重陽禮金，更將敬老愛心卡點數加倍至1200點。

今日健身課程時沈慧虹先與民眾一起手沖咖啡，再跟長輩上健身課，陪伴長輩深蹲、舉啞鈴，盼長輩訓練肌肉，活到老、動到老。

海山社區發展協會執行長廖育璿表示，這裡結合了社區據點、長照據點與共餐食堂，參加銀髮族課程的長輩超過8成都是獨居老人，其中手沖咖啡課程很受歡迎，社區漸漸開發出「鹿仔坑」咖啡品牌，參與許多市集設攤，沈慧虹也是他們的熟客。

海山社區的鄭爺爺表示，沈慧虹過去推出許多關心、照顧老人的政策，未來一定會做更多，讓市民快樂過每一天，讓新竹市是光榮第一城市！

沈慧虹表示，她用照顧爸爸媽媽的心情，來照顧城市裡的長輩，過去她與前市長林智堅一起推動社區據點和共餐食堂，還有免費健康檢查、全口假牙補助、安老津貼、重陽禮金等，在市府團隊努力下，新竹市疼惜長輩的措施是全國第一名。

沈慧虹強調，盼長輩保持自己身體健康，多出門走動，未來她會提高愛心敬老卡補助，從600點加倍成1200點；此外，針對失智長輩，她也規劃失智長輩團體家屋，提供24小時照顧服務，減輕家庭的負擔。

海山社區發展協會執行長廖育璿更推動重訓課程，鼓勵平均年齡高達75歲的長輩舉起20公斤的槓鈴練深蹲、戴起手套打拳擊，肌耐力訓練，另還引入地中海式飲食，讓長輩生活健康又豐富。

沈慧虹與民眾一起手沖咖啡。（記者蔡彰盛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法