林耕仁稱若當選市長將查3大工程 陳章賢批公然傷害竹市府同仁

新竹市立棒球場重建工程再度成為市議會與市府的政治攻防。（記者洪美秀攝）

2022/10/11 14:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人、市議員林耕仁今天在議會進行最後一次市政總質詢，他表示，如果當選市長，將會徹查市立棒球場、站前廣場綠美化工程、將軍村等3大廣受市民關注的工程，若有不法，就移請檢調偵辦，還市民及基層公務員一個公道。

林耕仁說，這是他最後一次質詢，也強調如果他當選市長，會去了解市立棒球場、站前廣場綠美化工程、將軍村等3大工程，也會針對外界質疑、風評不佳、經費暴增的重大工程、大型活動，全面性的進行追查，強調市府的每一塊公帑，不管來自中央或地方，都是市民百姓的血汗納稅錢。

林耕仁說，市立棒球場經費一再暴增、工程品質卻出現暇疵、造成職棒明星球員受傷，市府沒驗收就急著找總統背書開幕，監察委員也到場了解現況，強調他如果當選市長，會通盤檢討並深入追查。

同時，將軍村修復工程斥資2.4億，但修復完後，和原貌相差甚遠，另新竹火車站站前廣場綠美化工程，短短幾年就發包兩次類似工程，才完工沒多久的新設施竟然打掉重做，也讓人質疑。

新竹市代理市長陳章賢表示，非常遺憾沒有足夠時間在議事廳公開清楚說明，他強調，市府辦理採購、興建工程，都依據採購相關法令辦理，是在政風、主計、審計監督下進行，絕無不法。他強調，林耕仁議員今天的言論，恐已違反新竹市議會議事規則第53條規定，公然對市府同仁造成傷害。

陳章賢呼籲，有心人士不要用影射方式，打擊全體市府同仁的努力，更不要為了政治目的一再抹煞市府同仁的付出。「如果是為了市長選舉，相信這樣的言論對選舉不會加分。」

市府表示，對市立棒球場等市政建設，不會放任有心人士及特定媒體奧步抹黑，將採法律行動以正視聽，日前也已對吳子嘉提出告訴，捍衛市府和基層同仁聲譽，呼籲停止抹黑、捕風捉影等行為。

國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，若當選將查棒球場、將軍村及站前廣場等工程。（記者洪美秀攝）

新竹市府代理市長陳章賢強調市府所有工程都符合採購法，對於政治人物相關的抹黑和造謠將訴諸法律，以正視聽。（記者洪美秀攝）

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