沈慧虹競選文宣再出擊 「新竹光榮指南」讓人了解竹市願景

「新竹光榮指南」是為沈慧虹量身定做的文宣品。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/10 15:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹團隊繼推出主視覺、競選歌曲後，「新竹光榮指南」、外套、口罩等文宣品也陸續亮相，設計皆沿用主視覺「灰黃」色調，整體設計在低調中展露光輝，沈慧虹競選辦公室表示，「灰黃」色系代表新竹市是個「輝煌」的城市，柔和堅定的線條正是沈慧虹的個人特質，希望藉由這些文宣品也能讓民眾感受嶄新的、明亮的氛圍，和沈慧虹一起走向光榮的新竹新未來。

沈慧虹競選辦公室表示，「新竹光榮指南」是為沈慧虹量身定做的文宣品，除了詳細描述沈慧虹過往經歷、過去8年的實際政績，更有讓新竹人繼續光榮的「六大政見」，內容長達16頁，希望藉由這樣的文宣品讓新竹市民更了解沈慧虹、了解這座城市的願景。

沈慧虹競選辦公室說，除了「新竹光榮指南」外，這次的競選外套選用簡約的灰色設計，右方胸口上面是大大的主視覺LOGO，搭配白色字體「新竹光榮我帶頭」，考慮視覺平衡，左方則可別上象徵主視覺「新竹風」、「新竹光榮」的徽章，簡約中帶有具辨識度的設計，讓團隊幕僚平時也能穿出門。

沈慧虹競選辦公室也說，象徵「新竹光榮」的口罩同樣採用主視覺配色，有白色及灰色兩款樣式，低調又充滿設計感的樣式備受歡迎，民眾只要參加沈慧虹舉辦的公開活動，包含政見記者會、掃街、慧虹開講等，就有機會獲得。

沈慧虹競選辦公室表示，新竹市是小而美的城市，林智堅、沈慧虹團隊將設計力導入城市，打造公共建設新美學，創造新竹光榮感，現在的新竹市已經是全台美學城市的代表，而這次選舉也將延續過往的美學經驗，帶給市民朋友耳目一新的選舉文宣。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹團隊的外套、口罩等文宣品陸續亮相。（沈慧虹競總提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹團隊的外套、口罩等文宣品陸續亮相。（沈慧虹競總提供）

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