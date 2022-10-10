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    竹市議員施乃如cosplay《間諜家家酒》殺手約兒 辣度爆表狂吸讚

    新竹市議員施乃如cosplay《間諜家家酒》殺手約兒，吸引民眾目光。（施乃如提供）

    新竹市議員施乃如cosplay《間諜家家酒》殺手約兒，吸引民眾目光。（施乃如提供）

    2022/10/10 12:17

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2018年被網路紅人蔡阿嘎舉辦票選奪下「全台最正議員」冠軍的民進黨新竹市議員施乃如，日前在臉書po出cosplay照片，引發網友暴動朝聖！施乃如除了感謝網友讚美，也肯定竹市府活化舊城區的努力，希望將動漫文化帶入舊城，帶來不同氣象。

    新竹市動漫文化協進會舉辦首屆「大成殿動漫祭」，將於22至23日在昌禾生活廣場（中興百貨原址）登場，新竹市正妹團議員李妍慧、施乃如、鄭美娟Cosplay動漫人物日前現身力挺。

    照片可見，施乃如身穿一席黑色低胸洋裝，不吝於展現自己好身材。不只是服裝、髮型完美呈現，就連妝容、神韻等細節也還原到唯妙唯肖，驚艷上千網友朝聖狂讚「女神！」

    照片曝光掀起熱議，引來網友留言：「美爆、又有政績的議員」、「天呀！那眼神簡直把人驚呆了！」、「現在遷戶籍來不及了，大家不要衝動！」、「賴品妤競爭對手出現啦」。

    施乃如神還原《間諜家家酒》殺手約兒，吸引民眾目光，而她也在臉書曬出辣照，狂吸4千人按讚，她這回性感演繹殺手人妻，開心表示「太多人在敲碗乃如的cos照片。很開心能參與《間諜家家酒》約兒的角色，這次有15年資歷的Coser幫乃如梳化，成功度應該有提升很多吧！」

    連任兩屆新竹市南區市議員的施乃如，任內積極問政，關心市民大小事，包括路平專案、特教議題、地方建設等，都可見她穿梭其中的身影。她除了感謝網友的厚愛，也很高興自己問政的表現被許多市民肯定。特別是舊城區活化議題，她除了肯定市府投入商圈輔導、行銷整合及推廣等努力，也期盼透過動漫文化，注入新的能量與活力。

    《間諜家家酒》殺手約兒（左）。（圖擷取自間諜家家酒動畫官網）

    《間諜家家酒》殺手約兒（左）。（圖擷取自間諜家家酒動畫官網）

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