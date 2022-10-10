挺鄭朝方當竹北的「文化市長」 林右昌：美食文化開啟城市交流

基隆市長林右昌（右）帶著美食探訪民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（左），雙方從美食開始講到雙邊的城市交流願景。（鄭朝方陣營提供）

2022/10/10 11:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方昨天跟基隆市長林右昌來場美食PK！林右昌帶著基隆廟口知名的炭烤三明治南下竹北為鄭朝方加油打氣，鄭朝方則端出竹北的水果吐司和古早味布丁蛋糕「回敬」林右昌，果然讓林右昌食指大動，2人相約鄭朝方當選後，雙方將以美食文化開啟基隆、竹北的城市交流。

鄭朝方說，基隆的廟口小吃國內外知名，吸引很多遊客前往朝聖，這種用地方特色美食帶動的發展、文化，都值得未來的竹北借鏡。

鄭朝方陣營轉述林右昌說，鄭朝方用「五力」想要帶領竹北超進化，他認為這些政見可以真正改善竹北的交通等市政問題之外，特別期待鄭朝方能以「文化力」貫穿建設，讓竹北這座科技城市更加豐富，他挺鄭朝方成為竹北市的最有人文素養的「文化市長」。

林右昌說，政治工作繁忙，他特別帶來自己趕場時常吃的餐點來替鄭朝方加油，除了填飽肚子也補充正能量。至於鄭朝方準備的布丁蛋糕是古早口味，蛋糕口感綿密，口感不甜不膩。水果三明治也符合現在人的輕食味蕾。

鄭朝方說，今年他應林右昌之邀參訪基隆城市博覽會，看到了基隆透過公共建設和城市規劃，讓原本印象中灰黑的城市印象轉變為色彩繽紛的多元樣貌，不僅發揚基隆的城市文化，也以科技力讓更多人看到基隆的不一樣，令他獲益良多。如果他當選竹北市長，將把在城博會看到的成功基隆經驗帶到竹北。

基隆市長林右昌（右）帶著美食探訪民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（左），雙方從美食開始講到雙邊的城市交流願景。（鄭朝方陣營提供）

民進黨基隆市長林右昌（右）帶著美食到竹北，替該黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（左）加油。（鄭朝方陣營提供）

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