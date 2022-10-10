新竹媽媽逆風挺林智堅論文 網友感動紛聲援

新竹媽媽力挺林智堅論文，同時感激他對的市政建設的投入。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/10 07:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹媽媽為林智堅論文逆風平反！新竹媽媽bean bean深夜臉書發長文，表示看過林智堅與余正煌的台大論文後，認為由於是同一份民調資料，雖有雷同，但其他研究內容很不一樣，她只是想讓林智堅知道，還是有人看到他為新竹做的事！還是有人看到他的努力的！她一直記得，林智堅每次談到新竹，眼裡有光的樣子，那是真心愛一個地方的人才有的光，也是她，一直很想要的光。網友大讚「有做事的人，真的很需要正面的鼓勵！這是我們想給小孩正面的社會不是嗎？」「謝謝您的發言！ 因為您，今年的選舉才有溫度！」

bean bean說，本來對她這個媽媽來說，林智堅的論文研究什麼，她根本都沒有興趣；每天關心的就是晚餐要煮什麼？小孩功課寫了沒？吃飽了嗎？睡得夠嗎？假日要去哪裡走走？她只知道林智堅明明做得很不錯啊，那些罵他的人，能不能留點口德？她很感激市長這些年的建設和活動舉辦，支援她度過了漫長又孤單的育兒路。

老是有人說：你看過論文嗎？你憑什麼說他沒有抄襲？於是，她決定去看論文。看完後，覺得兩份論文研究的是不一樣的東西。林智堅研究的是槓桿者政治社會基礎及其影響：槓桿者勝選機會低但卻能阻止棄保效應。在林智堅的研究裡，是以自己當選為例，研究的是槓桿者「前市長蔡仁堅」對選舉的影響；而余正煌的論文是研究「林智堅」勝選的社會基礎。因為是同一份民調，所以有雷同的部分；但大部分雷同的都在民調資料。其他的其實很不一樣。她的市長退選了，她就只是想寫寫對市長的感激、為了想有「發言權」，所以才去看論文的。

她說，平常不跟人吵架，因為個性吵不起來，連和老公都沒在吵架的，真的就只是一個小小的新竹市民，一個在這裡生活、在這裡感受、在這裡見證新竹一步步的轉變、在這裡看著新竹變美變好的小市民。

所以她努力寫下她的感受，只是想讓林智堅知道，還是有人看到他為新竹做的事！還是有人看到他的努力的！她一直記得，林智堅每次談到新竹，眼裡有光的樣子，那是真心愛一個地方的人才有的光，也是她，一直很想要的光。

網友紛紛按讚留言，包括「妳說的我們都懂，就是那個光！」「真的很謝謝妳的用心感受及分享，讓人心疼妳與小智市長所受到的抨擊！」「我相信許多的新竹媽媽丶新竹阿嬤丶新竹爸爸丶阿公，都與您同感，新竹在智堅市長的執政下是亮眼丶進步的，畢竟事實不能抹滅啊！」「超佩服你的善良與正直、勇氣與溫暖。在你的版上，你永遠可以說你想說的、支持你想支持的、疼惜你想疼惜的。」「只要內心足夠強大，沒有甚麼流言蜚語可以傷害我們！」「謝謝您的勇敢，您真心的文字是對一個政治人物最大的肯定！那些攻擊您的政治人物一輩子也得不到像您這樣善良的人的真心感謝。」「會有越來越多支持沈姊的人站出來！你不孤單！就讓它像遍地開花的樣子！讓想阻止我們說話的人！無法收拾！」

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