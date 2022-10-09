「新竹媽媽」發文力挺林智堅 網友紛紛聲援

網友發文感激前市長林智堅對新竹市的建設與心力。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/10/09 23:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕最近一篇「新竹媽媽」的文章有如為前新竹市長林智堅平反，這名「偽單親」家庭主婦感動了許多人，不僅兩天內吸引超過4千人按讚、2百多則打氣留言，包括「妳說出了我的心裡話了，覺得很心疼，認真的人被這樣糟蹋，所以請新竹人一定要讓（民進黨新竹市長參選人）沈慧虹當選」！

新竹市網友「bean bean」在臉書分享她最近的心情，認為近幾年來新竹市的市容有了極大的改變，感覺新竹「活」起來了，更感謝林智堅對新竹市的建設和許多的藝文活動，大聲疾呼「他曾經做過的，不該被忘記！他曾經的努力，都應該被記得」！

「bean bean」說，她是「這幾年愛上新竹的」，2007年結婚後從台北搬到新竹，一開始對新竹的印象真的很不好，「舊舊髒髒路小小的，假日和先生唯一的樂趣，好像就是去逛愛買、補貨……」。先生到中國工作後，她一個人在新竹帶小孩。

她很感謝林智堅，因為林智堅上任後，開始整頓新竹，感覺新竹「活」起來了；她很謝謝林智堅對新竹的建設和愈來愈多的藝文活動，前一陣子大家都在罵他、笑他、逼他退選時，她沒有一刻動搖過心裡的感謝，甚至有自己家人被欺負了的感覺，只覺得「我們把這麼好的市長『借』給桃園，你們怎麼不知道珍惜呢」？

「bean bean」說，也許有人會覺得她是「堅粉」、覺得她不辨是非，但不管怎麼說，就是「謝謝他、支持他」，因為這一路，她是一直被照顧著的市民。不論別人怎麼說，她都覺得「他很好，為我們做了很多很多事。他曾經做過的，不該被忘記！他曾經的努力，都應該被記得」！

這篇文章兩天吸引4千多人按讚，近270則留言當中，幾乎都對林智堅以及他的政績持肯定態度，包括「妳說出了我的心裡話了，覺得很心疼，認真的人被這樣糟蹋，所以請新竹人一定要讓沈慧虹當選」、「字裡行間充滿了溫暖與溫度，智堅市長一定會很感動」、「小智市長的努力，看在眼裡，也為他心疼。懂得欣賞他及他的團隊為這個城市建構的美麗與魅力，是大智者！是真心愛新竹，不把自己當作過客的人，才能體會的」、「喜歡林智堅市長，很替他不捨，退出桃園選戰，讓桃園失去一個好市長！」、「政績不該被抹滅，選舉應該是選會為市民做事的人才對，而不是選學歷」！

林智堅與沈慧虹的多年政績，深獲多數市民肯定。（記者蔡彰盛攝）

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