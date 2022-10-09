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    首頁　>　新竹市

    同框高虹安助拉抬聲量？ 盧秀燕︰其他立委考察市政都樂於分享

    台中市長盧秀燕（左2）今天否認陪民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪台中建國市場是幫她拉抬聲量，強調只是單純陪同考察市政。（記者陳建志攝）

    台中市長盧秀燕（左2）今天否認陪民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪台中建國市場是幫她拉抬聲量，強調只是單純陪同考察市政。（記者陳建志攝）

    2022/10/09 17:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天前往新竹幫國民黨市長參選人林耕仁站台，今天上午又陪同民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪台中建國市場，媒體今天詢問這是否在幫高虹安拉抬聲量？盧秀燕回答「想太多了！」強調昨天前往新竹幫林耕仁站台，那是選務行程，自己的態度很清楚那就是選舉，陪同高虹安委員只是市政考察，未來幾星期也有其他委員要來考察市政，只要肯定台中市政，都樂於分享。

    盧秀燕今天下午出席競選總部新住民後援會成立大會，媒體詢問今天陪同高虹安參訪台中建國市場，是否在幫她拉抬聲量？盧秀燕回答，「想太多了！」，強調這是很清楚的界定，昨天她在新竹幫林耕仁站台，那是選務行程，自己的態度很清楚那就是選舉，用行動來表示自己的態度，並說不只今天高虹安委員來台中考察，接下來幾個禮拜也會有其他立法委員來台中考察市政，他們對於台中各領域很有興趣，最近不約而同針對不同市政面向都有來接洽，只要肯定台中市政，都樂於分享。

    盧秀燕提到，無論來訪對象是來自哪個縣市的立委，只要是想來台中考察取經，當然都是盡可能的分享與協助，就是這著麼簡單。今天高虹安委員是來台中市政請益，就是協助分享與傳授，所以自己常說「台中好，台灣就好」，希望每一個城市都越來越好。

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