同框高虹安助拉抬聲量？ 盧秀燕︰其他立委考察市政都樂於分享
2022/10/09 17:35
〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天前往新竹幫國民黨市長參選人林耕仁站台，今天上午又陪同民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪台中建國市場，媒體今天詢問這是否在幫高虹安拉抬聲量？盧秀燕回答「想太多了！」強調昨天前往新竹幫林耕仁站台，那是選務行程，自己的態度很清楚那就是選舉，陪同高虹安委員只是市政考察，未來幾星期也有其他委員要來考察市政，只要肯定台中市政，都樂於分享。
盧秀燕今天下午出席競選總部新住民後援會成立大會，媒體詢問今天陪同高虹安參訪台中建國市場，是否在幫她拉抬聲量？盧秀燕回答，「想太多了！」，強調這是很清楚的界定，昨天她在新竹幫林耕仁站台，那是選務行程，自己的態度很清楚那就是選舉，用行動來表示自己的態度，並說不只今天高虹安委員來台中考察，接下來幾個禮拜也會有其他立法委員來台中考察市政，他們對於台中各領域很有興趣，最近不約而同針對不同市政面向都有來接洽，只要肯定台中市政，都樂於分享。
盧秀燕提到，無論來訪對象是來自哪個縣市的立委，只要是想來台中考察取經，當然都是盡可能的分享與協助，就是這著麼簡單。今天高虹安委員是來台中市政請益，就是協助分享與傳授，所以自己常說「台中好，台灣就好」，希望每一個城市都越來越好。