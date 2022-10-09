支持18歲公民權 林耕仁︰催出同意票通過修憲門檻

國民黨青年團「青年挺18戰隊」啟動全台巡迴街講，新竹市長參選人林耕仁現身相挺。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/09 16:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「挺18歲公民權，就是挺城市的未來！」國民黨青年團「青年挺18戰隊」啟動全台巡迴街講，支持18歲公民權，9日下午來到新竹火車站進行街頭演講，國民黨新竹市長參選人林耕仁現身相挺，拜託大家年底除了三合一選舉，更重要的是針對18歲公民權修憲案要投下同意票，讓台灣跟上世界潮流，實現民主價值。

林耕仁表示，年輕人的未來就是城市未來，他遇到的年輕人都非常優秀、也都對公共事務有很獨到的見解，他絕對相信年輕人有能力、有資格，來決定國家以及城市的領導人以及政策方向。

林耕仁提到，明年民法將修正18歲就成年，刑法也規定18歲是完全責任能力人，但憲法還是20歲才享有選舉、罷免、創制、複決以及被選舉權，這對年輕人很不公平。且世界200多個國家與地區中，只剩下10幾個國家的投票年齡門檻在18歲以上，台灣是其中一員。所以，18歲公民權是世界潮流，台灣要加入進步國家行列，也是民主價值的展現。

林耕仁說，但公民複決門檻很高，要965萬同意票，才能通過，所以他要拜託所有人，年底對公民複決案投下同意票，也就是是投給優秀的下一代認同的一票，希望催出同意票通過修憲門檻。

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