蘇貞昌、林右昌、潘孟安、林智堅相挺 沈慧虹︰帶領新竹繼續光榮

行政院長蘇貞昌（右二）至新竹市舉辦政績說明會，立委柯建銘（右）、前新竹市長林智堅（左）共同出席，為民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/09 15:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕行政院長蘇貞昌今至新竹市舉辦政績說明會，屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、前新竹市長林智堅共同出席，為民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台，現場2千名支持者熱情呼喊凍蒜，沈慧虹也特別感謝大家熱情相挺，相信她會帶領新竹繼續光榮。

蘇貞昌表示，8年前新竹市會選人，林智堅與沈慧虹這8年來有做事、有擔當，從大車站到地方交通建設，接下來還有很多建設計畫，要百多億元經費，「中央都大力支持！」他也強調「我們選出來的市長，不能向中國招手！」

沈慧虹表示，自己的個性就是認真、堅持，相信她的打拚大家都看得到。過去8年她和林智堅市府團隊的努力，只要有在新竹生活都感受得到，過去國民黨執政20年很多沒做的東西，民進黨用8年就超越。沈慧虹也分享建設兒童醫院的初衷，過去她看到很多爸媽在孩子生病時特別焦急辛苦，下定決心要設立兒童醫院，即便許多人不看好，仍堅持找到馬偕幫忙。今年底兒童醫院將啟用，「兒童醫院就像我的孩子」，不只照顧新竹的孩子，桃園苗栗都顧得到。

柯建銘表示，新竹人對於年底這場選舉，是對正義正派的選擇，選擇高虹安等於是台灣價值的崩盤，以後遇到事情就用網軍、用抹黑來處理，高虹安高傲虛假，說謊被戳破就逃避，盼新竹人選擇努力打拼、有台灣價值的沈慧虹，保護家鄉新竹，讓故鄉繼續繁榮偉大。

林智堅感謝中央這7年多支持新竹，讓新竹大建設、大發展，新竹人走路有風，包括進擊的公園、步行城市、微笑水岸等建設，未來還有台大湳雅院區擴院、新竹大車站計畫、新竹輕軌、竹科X計畫等，都是超過百億元的建設，定要讓沈慧虹延續幸福。國民黨參選人做民代20多年沒有為新竹爭取任何建設，民眾黨參選人來新竹就是不斷批評，還用菁英主義發言歧視學歷，網軍還出征讓大家噤聲。他強調沈慧虹在所有參選人中能力最好、有同理心、專業、謙虛，對這座城市充滿熱情，希望大家全力支持，讓新竹幸福大步向前。

「我當年也想找她來當基隆的交通處長，沒想到被林智堅捷足先登！」林右昌說，過去林智堅和沈慧虹通力合作，8年做20年的事情，沈慧虹人格特質溫暖、知道基層的聲音，選舉靠的是每一位市民手中的一票，8年前新竹市選擇林智堅，才有現在的建設和改變，現在需要新的力量守護過去的成果。

潘孟安表示，這幾年新竹市的改變不是天上掉下來，是林智堅與沈慧虹團隊用汗水換來的價值，是靠許多人努力打拚才有今天安居樂業的環境，讓沈慧虹接棒可以馬上熟悉、延續發展，讓這座有智慧、教育、文化的城市，繼續發展，要選擇會做事、帶領新竹一路打拚的沈慧虹，而非「妝水水、等領薪水、玩網路的人」。

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