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    首頁　>　新竹市

    盧秀燕高虹安合體 沈慧虹：藍白相互政治利用、為政治利益結盟

    沈慧虹說高虹安與盧秀燕合體，就是藍白相互政治利用、為政治利益結盟。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹說高虹安與盧秀燕合體，就是藍白相互政治利用、為政治利益結盟。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/09 13:04

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今舉辦「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，與行政院長蘇貞昌、立委柯建銘，及屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、前新竹市長林智堅，聯袂向市民報告這些年中央地方一條心的施政成績。沈慧虹在活動前受訪表示，過去從建設、經濟到疫情，中央地一條心，讓新竹脫胎換骨，也特別邀請林右昌與潘孟安來助講，從台灣頭到台灣尾都來挺新竹。

    媒體問及，針對台中市長盧秀燕昨天為林耕仁站台，說要集中選票，又馬上跟民眾黨新竹市長參選人高虹安合體。沈慧虹指出，盧秀燕昨天才幫林耕仁站台說唯一支持，今天高虹安又用立法委員的身份到台中和盧秀燕合體，再次證實藍白合，相互政治利用、因為政治利益而結盟，沈慧虹強調，最重要不應該是政治，而是對市民的福祉，她會繼續提出政見牛肉，以新竹市民最大利益為優先。

    針對國民黨主席朱立倫昨天在林耕仁造勢場說執政8年是作秀，也指出沈慧虹不是新竹人。對此，沈慧虹表示，她與前市長林智堅在過去很努力，用8年追趕國民黨在新竹落後、缺乏建設的20年。

    她說，所有新竹市的改變和進步，是生活在這裡的人都看得見。這些年她和林智堅與中央一起的努力，每天生活在這裡的新竹市民最瞭解，她跟很多新竹人一樣，從外地來到這座城市工作、生活定居，愛上這座城市，「這種情感，是朱立倫主席從台北視角所不能理解的。」

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