沈慧虹拜會「春室」、「Dye業工作室」允諾協助解決青年返鄉創業問題

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）前往「春室」玻璃工坊體驗手作玻璃，副總經理吳庭安為她詳細解說。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/08 15:47

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹參選來積極拜訪地方青年或青創團體，包含在地企業春池玻璃的概念空間「春室」、香山的藍染工藝「Dye業工作室」。

沈慧虹表示，新竹市不只有高科技產業，還有豐富的傳統產業，不少青年返鄉耕耘，為傳產注入活水，她日前提出青創勇氣金、街區特殊風貌計畫，另針對香山加碼提供農業、傳產青年返鄉補助50萬元，盼為青年創造更多舞台與空間。她也說，連假期間歡迎大家參觀春室與Dye業，來一趟新竹深度旅遊，認識新竹重要產業、工藝。

沈慧虹前往「春室」玻璃工坊體驗手作玻璃，拜訪二代返家、承接父親職業的春池玻璃副總經理吳庭安，沈慧虹表示，玻璃是新竹重要傳統產業，在二代接手後，不斷突破傳統產業框架，以文化、設計，讓玻璃製品持續成為新竹的驕傲。吳庭安表示，過去林智堅與沈慧虹透過設計力導入公共建設，完成許多基礎建設，為產業與店家打造很好發揮的場域。

吳庭安舉例，「春室」所在的新竹公園，因市府先進行新竹公園的空間整合、動物園改造，更舉辦2020台灣設計展、2022新竹市玻璃設計藝術節，新竹公園成為重要展區、人潮聚集熱區，除了讓春室發揮更多可能性，也讓新竹成為設計界的熱門地區。

沈慧虹日前也前往香山子弟成立的藍染與陶藝工作室「Dye業」拜訪，與老闆共同製作藍染作品，並關心青年在新竹的創業狀況。老闆連威棣幾年前受朋友邀請進駐東門青創基地，因緣際會回到新竹，後回到香山區老家附近租屋，創立Dye業工作室，投身藝術創作。

連威棣說，他曾歷經兩年時間慢慢摸索，將藍染工藝帶入日常生活，現在的他做藍染、也玩燒陶，工作室會接待民眾、觀光客體驗藍染工藝，讓更多人認識不一樣的新竹。

沈慧虹表示，藍染曾經是新竹重要產業之一，記載著新竹的產業史與文化，感謝認真的香山青年連老闆，傳承這項工藝技術。沈慧虹也說，她推出香山四大升級政策，第四大為升級地方創生，結合舊城再起三支箭的青創勇氣金，搭配傳產升級、智慧農業的專案補貼，同時也會設置專案輔導窗口，協助返鄉青年解決創業問題。

沈慧虹前往香山子弟成立的藍染與陶藝工作室「Dye業」拜訪，並製作藍染作品。（記者蔡彰盛攝）

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