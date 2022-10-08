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    新竹市民聯合婚禮普天宮登場 12對新人幸福擁吻

    2022年新竹市民聯合婚禮於新竹市普天宮舉行，12對新人互訂終身熱情擁吻。（記者蔡彰盛攝）

    2022年新竹市民聯合婚禮於新竹市普天宮舉行，12對新人互訂終身熱情擁吻。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/08 13:11

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2022年新竹市民聯合婚禮今於新竹市普天宮舉行，12對新人互訂終身，由新竹市副市長李世珍擔任證婚人、普天宮董事長鄭逸榛擔任主婚人，並致贈新人6000元禮券及微波爐等好禮，盼讓新人感情迅速加溫、幸福美滿，也勉勵新人未來互相包容、互相體諒，組成愛的家庭。

    市府指出，12對新人在高峰社區婦女會身著充滿喜氣吉服的好命婆帶領下，依序進入婚禮會場，每對新人皆精心準備特色婚紗，在進行感恩行禮、夫妻拜堂儀式後，由好命婆送上棗子祝福新人早生貴子，緊接著進行新人代表宣讀結婚誓詞及致贈祝福禮物等儀式，並在至親好友見證下甜蜜擁吻，互訂終身、結為連理，現場氣氛溫馨甜蜜。

    代表全體新人宣讀誓詞的30歲林先生與25歲周小姐，就是由普天宮月老星君牽線促成的佳緣，別具意義。林先生回憶，兩人頭一次見面在朋友聚會上，本來不相信一見鍾情的他，那次見面卻被老婆的天真善良打動，兩人交往近2年，決定攜手走向下一階段。

    普天宮董事長鄭逸榛表示，普天宮是新竹地區著名地標之一，宮內奉祀眾多神佛，可說是最超值的廟宇，除主祀關聖帝君之外，月老星君更是近年新崛起的情人廟，每年撮合百餘對，又以科技業單身男女前來參拜的比例最高，也有中、北部民眾專程前來求姻緣，廟方也定期舉辦未婚及二春聯誼活動，歡迎全國民眾報名參加，或趁假日走訪普天宮，保證收穫滿滿。

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